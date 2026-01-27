Pour Kenny Atkinson, Donovan Mitchell devrait être « dans la conversation pour le MVP »

Samedi dernier, les Cavaliers avaient dominé le Magic une première fois grâce à une prestation de haut vol de Donovan Mitchell, auteur de 36 points, dont 27 en seconde période. Ce lundi, les deux équipes se retrouvaient et Orlando avait envie d’en découdre. Les hommes de Jamahl Mosley prennent d’abord le contrôle des débats et comptent dix longueurs d’avance après douze minutes.

Donovan Mitchell, déjà à 10 points au terme du premier quart-temps, hausse le ton dans le deuxième en inscrivant 16 unités. À une minute de la pause, il fait parler sa vivacité : d’abord un lay-up main gauche après avoir pris le meilleur sur Paolo Banchero, puis un tir à mi-distance au-dessus de Noah Penda.

« Nous étions dans une situation similaire à Philadelphie : nous avions remporté une grosse victoire et ils avaient été plus agressifs la nuit suivante », se souvient Donovan Mitchell. « J’essaie d’être un leader et de donner le ton. Parfois, je dois marquer. Parfois, je dois donner le ballon. »

Dans son sillage, Cleveland rejoint les vestiaires avec cinq points d’avance. Après la pause, Donovan Mitchell ne relâche toutefois pas la pression : il ouvre la deuxième période par un ‘and-one’ (2+1), enchaîne avec un tir à 3 points en transition, puis attaque encore le cercle sur la possession suivante pour conclure dans la raquette.

Les Cavaliers repartent de l’avant

« Il comprend la dynamique de l’équipe et ce dont nous avons besoin de sa part », explique Kenny Atkinson. « Ce soir, nous avions besoin de ses 45 points, sinon nous n’aurions probablement pas gagné. Je ne regarde pas toutes les autres équipes, mais je ne peux pas imaginer qu’il ne soit pas l’un des trois meilleurs joueurs de la ligue. Le fait qu’il ne soit pas dans la conversation MVP me laisse perplexe : il fait une saison incroyable. »

Dans le dernier quart-temps, Donovan Mitchell gère davantage et se contente de 7 points, dont un tir à mi-distance qui redonne dix points d’air aux Cavaliers. Cleveland s’impose finalement 114-98, et le sextuple All-Star boucle la soirée avec 45 points à 15/25 au tir, 5/8 à 3 points, ainsi que 4 rebonds et 4 passes.

Les Cavaliers enchaînent ainsi une quatrième victoire consécutive avant la réception des Lakers ce mercredi. Sur cette série, Donovan Mitchell affiche 34.5 points et 6.8 passes de moyenne : de quoi renforcer encore un dossier qui devrait le conduire au All-Star Game de Los Angeles, le 15 février prochain.

« Je ne m’attarde pas sur la série de victoires. L’objectif, c’est d’être meilleur match après match. On doit confirmer face aux Lakers. Nous nous sommes mis dans une situation délicate, alors nous cherchons des solutions pour nous en sortir » conclut-il alors que les Cavs (28-20) remontent à la 5e place de la conférence Est.

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 43 34:10 48.2 38.0 84.0 0.9 3.9 4.8 5.8 2.5 1.5 3.1 0.2 29.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.