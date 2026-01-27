Nike ne fait pas les choses à moitié pour fêter les vingt ans de la Kobe 1. Après la version « 81 points », portée par Kobe Bryant au soir de son match de légende face à Toronto le 22 janvier 2006, la marque à la virgule remet le couvert avec ce coloris « City of Champions » en clin d’œil au Forum d’Inglewood, l’ancienne salle des Lakers où le “Black Mamba” a débuté sa carrière.

La tige est habillée d’un bleu rappelant également celui des Lakers de Minneapolis, avec des motifs craquelés sur le « Swoosh » et la base avant. Des finitions en doré complètent l’ensemble, sur les œillets ou encore sur l’inscription « Uptempo » sur le talon.

Les chiffres 67-99 en référence aux années pendant lesquelles les Lakers ont joué au Forum figurent à l’intérieur de la languette, tandis que les semelles intérieures représentent un plan de la ville indiquant l’emplacement de la salle. La franchise californienne a ensuite déménagé au Staples Center, devenue la Crypto.com Arena en décembre 2021

La Kobe 1 « City of Champions » sera disponible sur Basket4Ballers à partir du 4 février au prix de 200 euros.