Matchs
NBA
Matchs
NBA

Nike fête les 20 ans de la Kobe 1 « 81 points »

Publié le 22/01/2026 à 16:18 Twitter Facebook

Nike – Le modèle mythique avec lequel Kobe Bryant a scoré 81 points face aux Raptors est de retour en stock ce jeudi pour les vingt ans de cette performance historique.

C’était le 22 janvier 2006. Kobe Bryant réussissait un exploit mémorable en claquant 81 points face aux Raptors de Chris Bosh. C’est toujours à ce jour la deuxième plus gros performance individuelle de l’histoire de la NBA derrière les mythiques 100 points de Wilt Chamberlain.

Ce jour là, la légende des Lakers a tutoyé les sommets avec une Kobe 1 PE aux pieds. La paire a inondé le marché mondial l’année suivante sous le nom de Kobe 1 « 81 points » et fête donc son retour aujourd’hui pour célébrer les vingt ans de cet exploit historique.

La tige blanche en cuir est assortie d’un « Swoosh » noir sur l’empeigne et de finitions en « Purple-and-Gold », aux couleurs des Lakers, entre les touches de violet au niveau du col et de la semelle, et l’inscription « uptempo » en doré sur le talon. On peut également lire la mention « All Star 2006 » à l’intérieur de la languette.

La Kobe 1 Protro « 81 points » est disponible sur Basket4Ballers depuis minuit, au prix de 200 euros.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes