Matchs
NBA
Matchs
NBA

Joueurs de la semaine | Le baptême d’Immanuel Quickley

Publié le 26/01/2026 à 21:50 Twitter Facebook

Comme chaque lundi, la NBA distribue ses titres de « Joueurs de la semaine » et, pour accompagner l’habitué Luka Doncic, c’est Immanuel Quickley qui a été choisi.

Immanuel QuickleyLuka Doncic et Immanuel Quickley viennent d’être désignés « Joueurs de la semaine » à l’Ouest et à l’Est.

Le meneur des Lakers a ainsi flirté avec le « triple-double » avec 34.3 points, 10.7 rebonds et 9.7 passes décisives de moyenne. De quoi lui permettre d’être distingué pour la 16e fois de sa carrière. Du côté de Toronto, Immanuel Quickley est lui récompensé pour la première fois suite à une séquence très efficace : 25.3 points, 6.8 rebonds et 6.8 passes décisives de moyenne, à 61.1% aux tirs dont 61.5% de loin, pour quatre victoires en quatre matchs.

Face aux Warriors, il avait signé un match à 40 points monstrueux d’efficacité, à 11/13 au tir dont 7/8 de loin !

À l’Ouest, Saddiq Bey (Pelicans), Kevin Durant (Rockets), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), James Harden (Clippers) et Naji Marshall (Mavericks) étaient aussi nommés. À l’Est, c’étaient Bam Adebayo et Norman Powell (Heat), Jalen Duren (Pistons), Jalen Johnson (Hawks), Donovan Mitchell (Cavaliers) et Coby White (Bulls).

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes