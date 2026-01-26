Luka Doncic et Immanuel Quickley viennent d’être désignés « Joueurs de la semaine » à l’Ouest et à l’Est.

Le meneur des Lakers a ainsi flirté avec le « triple-double » avec 34.3 points, 10.7 rebonds et 9.7 passes décisives de moyenne. De quoi lui permettre d’être distingué pour la 16e fois de sa carrière. Du côté de Toronto, Immanuel Quickley est lui récompensé pour la première fois suite à une séquence très efficace : 25.3 points, 6.8 rebonds et 6.8 passes décisives de moyenne, à 61.1% aux tirs dont 61.5% de loin, pour quatre victoires en quatre matchs.

Face aux Warriors, il avait signé un match à 40 points monstrueux d’efficacité, à 11/13 au tir dont 7/8 de loin !

À l’Ouest, Saddiq Bey (Pelicans), Kevin Durant (Rockets), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), James Harden (Clippers) et Naji Marshall (Mavericks) étaient aussi nommés. À l’Est, c’étaient Bam Adebayo et Norman Powell (Heat), Jalen Duren (Pistons), Jalen Johnson (Hawks), Donovan Mitchell (Cavaliers) et Coby White (Bulls).