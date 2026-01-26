Une performance « fantomatique » des Wolves face aux Warriors

La passe de relance d’Anthony Edwards était trop appuyée. En transition, Jaden McDaniels a tenté de la capter à une main avant de s’emmêler les pinceaux et de perdre le cuir. Après six minutes de jeu face aux Warriors, les Wolves venaient de perdre… leur sixième ballon de la soirée.

En tout, les hommes de Chris Finch ont perdu 26 fois la balle. Une grande explication à la lourde défaite concédée à domicile (85-111). Le coach local parle ainsi d’une performance « fantomatique » de la part de ses joueurs, auteurs de leur plus petite sortie offensive de la saison.

« On n’a jamais réussi à trouver notre rythme. On a commencé le match en prenant de mauvaises décisions, ce qui a entraîné des pertes de balle évitables et un manque de repli. On a eu beaucoup de chance de n’être menés que d’un point à la mi-temps. J’étais persuadé qu’on reviendrait avec plus de jus au début du troisième quart-temps, mais c’était la même chose », déplore le coach.

Passe manquée, marcher, séquence à trop de dribbles d’Anthony Edwards… L’entame de seconde période a donné lieu à un nouveau petit festival de ballons perdus. Les visiteurs en ont largement profité pour prendre 21 points d’avance supplémentaires (17-38). Un trou noir, sur un quart-temps, devenu trop récurrent pour Chris Finch.

Pas de structure en attaque

« On ne jouait pas avec assez d’intention. On n’a pas réussi à mettre grand-chose en place ce soir. C’était beaucoup de fixations au poste ou d’attaques rapides, des choix qui n’impliquaient pas assez les autres. Et cela a vraiment nui à notre capacité à construire le moindre rythme », analyse encore le coach.

Celui-ci considère que Anthony Edwards (32 points à 13/20 aux tirs) a plutôt marqué sur des tirs générés par lui-même, quand Donte DiVincenzo (22 points à 7/19 aux tirs) a davantage bénéficié de la circulation du ballon. Le signe qu’un rééquilibrage offensif s’impose ?

Chris Finch, qui se demande si les « évènements de Minneapolis » ont pu avoir des effets sur ses joueurs, sait que son équipe doit enchaîner très vite, dès la nuit prochaine toujours à domicile et face au même adversaire. « Mais au-delà de ça, on a beaucoup de matchs qui arrivent. Il doit donc y avoir une certaine urgence à régler nos problèmes », réclame-t-il pour finir.