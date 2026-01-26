Norman Powell fait le dos rond

Ces derniers jours, Norman Powell n’a pas franchi la barre des 20 points à trois reprises. Ce qui n’est pas dans ses habitudes cette saison.

De plus, il est très maladroit dans cette séquence de trois rencontres avec seulement 32% de réussite au shoot et 9.5% à 3-pts (2/21) ! Comment justifier qu’il ne tourne qu’à 15.7 points de moyenne depuis trois rencontres donc ?

Réponse : il a le dos qui grince. « Il est touché ces derniers matches », confirme Erik Spoelstra, qui a hésité à le faire jouer à Phoenix. « On a réfléchi parce que le seul repos qu’il a eu, c’était dans l’avion. Il voulait jouer. Il a passé les tests pour être disponible et a contribué de plusieurs manières. Il a pris 10 rebonds et reste une menace. »

Le Heat avait en effet joué le samedi soir à Salt Lake City et leur départ vers Phoenix a été retardé de plus de trois heures. Les Floridiens sont arrivés en Arizona à 4h30 du matin (heure locale) et devait être sur le parquet 14 heures plus tard. Pas l’idéal pour l’ancien des Clippers.

Il a pourtant, et son coach l’a rappelé, tenu sa place en terminant avec 16 points à 5/21 au shoot et 10 rebonds (son record de saison) en 31 minutes dans la victoire de Miami.

« Il y a plus de choses à faire dans le basket que de simplement mettre le ballon dans le panier », rappelle l’arrière. « On peut être un leader, se donner tout entier. J’ai fait ça toute la semaine en jouant avec mes douleurs au dos. Dans ce match, j’ai mis l’accent sur le rebond pour que l’on puisse jouer en transition. C’est ainsi que j’ai fait mon double-double. »

Comme le Heat revient désormais en Floride et ne rejoue que mercredi, face à son voisin d’Orlando, Norman Powell aura deux jours complets pour soulager son dos.

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 14:48 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18:17 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15:09 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 18:46 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28:27 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 POR 27 34:22 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2020-21 TOR 42 30:24 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2021-22 LAC 5 25:00 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2021-22 POR 40 33:20 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7 2022-23 LAC 60 26:07 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26:11 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 32:38 48.4 41.8 80.4 0.4 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.2 21.8 2025-26 MIA 40 30:44 48.1 40.0 83.8 0.3 3.3 3.6 2.7 2.2 1.2 1.9 0.2 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.