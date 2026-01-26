Le plan anti-SGA des Raptors a fonctionné

Lorsque Shai Gilgeous-Alexander quitte le parquet sans saluer ses adversaires ou le public, c’est qu’il est fâché. Cette nuit, son Thunder s’est incliné à domicile face aux Raptors, et le MVP 2025 n’a pas réussi à percer le mur adverse. Certes, il a été très adroit, mais il n’a pris que 11 tirs, et c’est un très faible total alors qu’il en prend habituellement le double.

« Avec Shai, Chet et tellement de joueurs talentueux, à un moment donné il faut choisir ce que tu acceptes de concéder » explique Darko Rajakovic. « Ils ont aussi d’excellents shooteurs. Notre objectif était vraiment de limiter les touches de Shai et de lui rendre la tâche aussi difficile que possible, tout en proposant différents schémas pour obliger toute l’équipe à s’adapter à ces situations. »

En fait, les Raptors avaient décidé de faire l’impasse sur Lu Dort et d’empêcher Shai Gilgeous-Alexander de prendre confiance dans ses zones de confort. Les Raptors possèdent des défenseurs de grande taille et mobiles, et SGA s’est cassé les dents sur cette défense.

« Le but du jeu en attaque, c’est d’obliger la défense à mettre deux joueurs sur le ballon » rappelle le champion NBA. « À partir de là, tu fais la bonne lecture. Qu’ils viennent d’eux-mêmes à deux ou que tu les y forces, c’est pareil. Donc, j’ai simplement joué au basket… Franchement, j’avais l’impression qu’on contrôlait le match. On se créait de bons tirs en attaque. Ils ont marqué 103 points ce soir, et d’habitude, ça suffit pour gagner. Cela fait partie de ce genre de soirée… »

Qu’en pense Mark Daigneault, qui n’a pas réussi à contrecarrer les plans des Raptors ?

« Cela nous a pris un peu de temps pour entrer dans le match. Puis, au troisième quart-temps, on a réussi à trouver de l’énergie et même à prendre l’avantage à un moment » se souvient le coach d’OKC. « Mais il faut les féliciter : ils ont fait les bons systèmes et ont joué avec beaucoup d’énergie pendant toute la rencontre, donc ils méritent la victoire. Il y a des choses à retenir de ce match. Ils ont évidemment été très agressifs sur Shai. Je trouve qu’il a fait un très bon travail en jouant sans ballon au début, et ça nous a permis de générer de bons tirs. On va revoir les possessions et les analyser, mais ce n’était pas notre soir. »