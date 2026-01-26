Un dernier « run » gagnant pour les Pelicans

« Les limiter à seulement trois points durant cette période… C’est une victoire qui s’est construite en défense ce soir », peut se féliciter James Borrego, le coach par intérim des Pelicans. Ces derniers ont fait sensation en s’imposant sur le parquet des Spurs dimanche soir.

Pour affronter les Texans, le technicien de La Nouvelle-Orléans avait décidé d’aligner à nouveau un cinq de très grande taille, sans meneur de jeu (Trey Murphy, Herb Jones, Zion Williamson, Saddiq Bey et Derik Queen) comme il l’avait fait dans la victoire précédente à Memphis.

Un pari payant car sa formation a dominé les débats, physiquement notamment, pendant une bonne partie du match. Au point de prendre jusqu’à 20 points d’avance dans le troisième quart-temps. Seulement les Spurs ont signé un très gros « run », à cheval sur deux quart-temps, pour recoller et même reprendre deux possessions d’avance (92-87) à cinq minutes de la fin.

Comment les Pels ont-ils réussi à garder leur sang-froid ? « En comprenant que c’est un match de séries. On a eu plusieurs temps forts plus tôt dans la rencontre. Ils font partie des meilleures équipes à l’Ouest pour une raison. Ils ont fait leur ‘run’. On a bien répondu », résume Zion Williamson, auteur de 24 points et 10 rebonds, seulement son 3e double-double de la saison, mais le 2e de suite.

Yves Missi transformé en muraille défensive

Après un temps-mort, la dynamique locale s’est soudainement enrayée. Sur une possession qui a suivi, Victor Wembanyama a été contraint de lâcher le cuir vers un Devin Vassell contesté à 3-points. Sur la possession suivante, Yves Missi a contré la passe lobée de De’Aaron Fox qui visait « Wemby » en « alley-oop ». Un geste défensif transformé en contre-attaque éclair des Pelicans avec un dunk de Williamson.

Encore plus tard, le même Missi a repoussé la tentative au cercle de Johnson, puis Trey Murphy III a sanctionné d’un « stepback » à 3-points. Derrière, la défense de NOLA a provoqué une nouvelle perte de balle de Fox, qui a perdu son dribble. Les visiteurs ont bouclé la rencontre sur un impressionnant 17-3.

« On avait discuté de l’importance de gagner la bataille des possessions ; on pensait que c’est là que le match se jouerait. L’idée était de les pousser à la perte de balle tout en limitant les nôtres, et évidemment de gagner la bataille du rebond. Nous nous sommes rués sur les ballons ce soir. Des opportunités en deuxième chance… C’était juste un superbe effort des deux côtés du terrain », salue Borrego.

Toujours dernière à l’Ouest, son équipe tient assurément l’une de ses victoires références de l’année, avec celle face aux Rockets en prolongation à la mi-décembre. « Ce dont je suis le plus fier, c’est de notre défense en toute fin de match. Dans les moments décisifs, on a réussi à trouver notre rythme défensif. C’était la même chose à Memphis lors du dernier match. C’est notre défense qui nous a permis de l’emporter. »

Les Pelicans vont tenter de reproduire cette recette pour finir leur « road trip » mardi à Oklahoma City, sur le parquet du Thunder.