Le MVP de la nuit | Cade Cunningham retrouve de sa superbe

Comment va le poignet de Cade Cunningham ? La réponse avec sa prestation face aux Kings, remarquable de bout en bout. Maladroit ces derniers matchs en raison de cette blessure au poignet, Cade Cunningham a misé sur son agressivité. Il a puni les défenseurs plus petits des Kings dans la raquette et a retrouvé son tir extérieur. A la pause, le meneur All-Star en est déjà à 19 points, 5 rebonds et 8 passes en 19 minutes, et ses Pistons ont inscrit 78 points !

« C’est cool de pouvoir arriver sur le terrain en sachant que je voulais être agressif et simplement enchaîner les répétitions » a-t-il expliqué après la rencontre. « J’espère pouvoir continuer à me sentir comme ça. Ça a été dur. Ça a été un vrai combat mentalement, pour essayer de comprendre comment je pouvais nous aider. Je n’aimais pas la façon dont je me sentais au tir, j’hésitais constamment au moment de shooter parce que je ne savais pas comment ça allait réagir. Parfois ça faisait mal, parfois je pouvais lâcher le tir et le ballon sortait bien. Ça a pris du temps, mais je pense que c’étaient de bonnes répétitions et une bonne expérience pour trouver des moyens d’aider l’équipe. »

Avec 29 points et 11 passes, à 13 sur 22 aux tirs, dont 3 sur 5 à 3-points, Cade Cunningham a rassuré et surtout s’est rassuré. En janvier, il tourne péniblement à 37% au tirs, et restait sur quelques prestations compliquées avec 3 sur 16 aux tirs face aux Suns ou 4 sur 17 face aux Celtics. La bonne nouvelle, c’est que Detroit parvient à compenser avec une cinquième victoire en six matches.

Après la rencontre, il s’est exprimé sur cette blessure au poignet qui le tiraille depuis plusieurs semaines, et l’avait contraint à manquer trois rencontres.

« Je pense que ça a commencé contre Cleveland. J’ai fait une mauvaise chute, je suis retombé dessus, et c’était un back-to-back. Ensuite, je me suis peut-être encore fait taper dessus. Je pense que c’est une combinaison de tout ça qui a provoqué cette inflammation, et après ça, ça ne s’est pas calmé » détaille-t-il. « Globalement, on pensait que ça n’allait pas empirer si je jouais, sauf si quelqu’un me frappait vraiment dessus. On a beaucoup protégé le poignet, mais on ne pensait pas que ça allait empirer. Pour moi, ça dépendait surtout de si j’étais prêt à jouer avec cette douleur. Il y a eu des matchs où ça n’avait tout simplement pas de sens parce que ça faisait trop mal. Donc c’était surtout une question de tolérance à la douleur et de comment je me sentais réellement. »

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 37 35:31 45.1 32.1 82.3 1.0 4.8 5.8 9.7 3.3 1.5 3.9 0.8 25.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.