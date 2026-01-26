La A.E. 2 passe à l’orange

Adidas continue d’envoyer du lourd pour maintenir la A.E. 2 dans la lumière en ce début d’année 2026. Après avoir sorti les versions « Black&Yellow » et « VDay », la marque aux trois bandes va bientôt ajouter un coloris baptisé « ASW » à la collection d’Anthony Edwards.
La tige ressort principalement en orange, avec des bandes en TPU d’un gris métallique et des finitions comme le logo du joueur sur la languette ou celui d’adidas sur le talon, également en gris.
La A.E. 2 « ASW » sera le huitième coloris de la deuxième chaussure signature de l’arrière des Wolves disponible en France. Sa sortie est annoncée pour le 12 février sur Basket4Ballers, au prix de 130 euros.
Notre verdict de la A.E. 2
Adidas s’est offert l’une des plus belles prises de ces dernières années en misant sur Anthony Edwards. La marque aux trois bandes avait réussi à façonner une identité singulière à la première chaussure signature d’ « Ant-Man » et était donc très attendue pour cette nouvelle mouture.
La A.E. 2 se présente dans la continuité de sa grande sœur au niveau technique, avec une semelle inchangée, aux caractéristiques parfaites pour le style explosif d’Anthony Edwards, proche du sol, vif et exigeant sur ses appuis. Les qualités d’adhérence, de rebond sont bien là, le maintien de l’avant du pied et du talon ont été soignés… Tout y est pour avoir les doigts de pied prêts à rayer le parquet.
L’innovation au niveau du design est à laisser à l’appréciation de chacun. Plus classique, mais tout aussi efficace pour certains, moins risqué et donc forcément moins surprenant pour d’autres. Le grand public semble pour l’instant avoir répondu favorablement à l’inspiration d’adidas pour cette A.E. 2, et le principal intéressé n’a pas tardé à mettre en valeur ses atouts.