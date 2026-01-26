La A.E. 2 passe à l’orange

Adidas continue d’envoyer du lourd pour maintenir la A.E. 2 dans la lumière en ce début d’année 2026. Après avoir sorti les versions « Black&Yellow » et « VDay », la marque aux trois bandes va bientôt ajouter un coloris baptisé « ASW » à la collection d’Anthony Edwards.

La tige ressort principalement en orange, avec des bandes en TPU d’un gris métallique et des finitions comme le logo du joueur sur la languette ou celui d’adidas sur le talon, également en gris.

La A.E. 2 « ASW » sera le huitième coloris de la deuxième chaussure signature de l’arrière des Wolves disponible en France. Sa sortie est annoncée pour le 12 février sur Basket4Ballers, au prix de 130 euros.