Matchs
NBA
Matchs
NBA

All-Star Game 2026 : à vous de voter pour les remplaçants !

Publié le 25/01/2026 à 17:35 Twitter Facebook

Après l’annonce des titulaires pour le All-Star Game 2026, on a livré nos tendances pour les remplaçants. Place à vos choix, avec sept joueurs à choisir par conférence.

Anthony EdwardsOn connait désormais les 10 titulaires pour le All-Star Game 2026, qui se déroulera à l’Intuit Dome d’Inglewood le 15 février. Même si Giannis Antetokounmpo, de nouveau touché au mollet, pourrait être remplacé…

À l’Est, ce sont ainsi Cade Cunningham, Tyrese Maxey, Jalen Brunson, Jaylen Brown qui accompagnent le « Greek Freak » grâce aux votes pondérés (50% pour le public, 25% par les joueurs, 25% par les journalistes). À l’Ouest, il s’agit de Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Victor Wembanyama et Nikola Jokic. Sauf que le format a (encore) changé cette saison.

Trois équipes (deux « US » et une « Reste du monde ») disputeront ainsi un mini-tournoi, avec au minimum huit joueurs par équipe. Les coachs désigneront sept remplaçants par conférence, et Adam Silver pourra ajouter des All-Stars si les sélections ne permettent pas d’atteindre le minimum de 16 joueurs USA et 8 internationaux.

Qui doit y être ? Après nos choix, place aux vôtres, avec la possibilité de voter pour sept joueurs par conférence.



Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes