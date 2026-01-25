All-Star Game 2026 : à vous de voter pour les remplaçants !

On connait désormais les 10 titulaires pour le All-Star Game 2026, qui se déroulera à l’Intuit Dome d’Inglewood le 15 février. Même si Giannis Antetokounmpo, de nouveau touché au mollet, pourrait être remplacé…

À l’Est, ce sont ainsi Cade Cunningham, Tyrese Maxey, Jalen Brunson, Jaylen Brown qui accompagnent le « Greek Freak » grâce aux votes pondérés (50% pour le public, 25% par les joueurs, 25% par les journalistes). À l’Ouest, il s’agit de Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Victor Wembanyama et Nikola Jokic. Sauf que le format a (encore) changé cette saison.

Trois équipes (deux « US » et une « Reste du monde ») disputeront ainsi un mini-tournoi, avec au minimum huit joueurs par équipe. Les coachs désigneront sept remplaçants par conférence, et Adam Silver pourra ajouter des All-Stars si les sélections ne permettent pas d’atteindre le minimum de 16 joueurs USA et 8 internationaux.

Qui doit y être ? Après nos choix, place aux vôtres, avec la possibilité de voter pour sept joueurs par conférence.



All-Star Game 2026 : qui seront les sept remplaçants de l’Est ?