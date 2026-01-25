Un sursaut pour Nikola Jovic au cœur d’une période de doute

La veille, les joueurs du Heat ont tenu un dîner d’équipe où, selon Nikola Jovic, « il fallait que des choses soient dites ». Il a notamment été question du rendement des intérieurs floridiens, qui ont soufflé le chaud et le froid ces derniers temps.

Outre Bam Adebayo, auteur de 26 points et 15 rebonds dans l’Utah cette nuit et qui a repris des couleurs depuis, et Kel’el Ware, Jovic est également concerné par le phénomène. Seulement titulaire pour le premier match de la saison, le Serbe fait du surplace depuis plusieurs semaines.

« Il s’en sortira. Chaque joueur traverse des moments dans la saison où les choses ne se passent pas exactement comme on le souhaiterait. Je pense que ce sont de formidables opportunités de croissance. Quand on y fait face, qu’on l’accepte, et qu’on finit par surmonter cela, on en tire énormément de confiance », lâchait Erik Spoelstra en amont de la rencontre.

Le coach avait tendance à le mobiliser beaucoup moins ces derniers temps. Résultat, une production en berne : à peine 4 points (24,5% aux tirs) et 3 rebonds de moyenne en 13 minutes depuis six matchs. Ce déplacement dans l’Utah a été l’occasion de réagir.

Dans une démonstration de force collective du Heat (147 points inscrits et 35 passes décisives), Jovic a tiré son épingle du jeu. Particulièrement agressif vers le cercle, il a terminé avec 23 points (6/12 aux tirs dont 3/6 de loin, avec 8/11 aux lancers) en 25 minutes.

Soit sa deuxième meilleure performance de l’année, après ses 29 points face aux Blazers en novembre dernier. On notera d’ailleurs qu’à chaque fois qu’il atteint ou dépasse la barre des 19 points, le Heat gagne : six victoires.

Un peu démoralisé

« L’équipe avait besoin de moi. Je me suis senti responsable de certaines défaites et je voulais montrer aux gens que j’en valais la peine. Je sais qu’ils ne sont peut-être pas la meilleure équipe, mais ça reste une victoire importante pour nous », s’enthousiasme-t-il après le match.

En amont, lors de la session de tirs au Delta Center, il avait encore du mal à expliquer sa traversée du désert. « Je veux bien jouer. Je ne rentre pas mes tirs en ce moment, et ça me démoralise un peu », avouait celui qui peine à justifier sa belle prolongation de contrat signée cet été pour un montant de 62.4 millions de dollars sur quatre ans.

« J’ai ma propre motivation. Je veux gagner. Ils veulent gagner aussi. Et, au bout du compte, je veux être un grand joueur. C’est ce qui me pousse chaque jour, et non pas le fait que les coachs doivent me pousser ou ce genre de choses. Je me motive moi-même, et je pense être mon plus grand moteur », disait encore l’intérieur, conscient de ne pas être un joueur autour duquel un système entier va tourner.

Pour son coach, il n’en demeure pas moins un élément « tellement important ». « Et cela fait partie du métier de basketteur professionnel et de la vie d’une équipe, quand on veut atteindre un niveau supérieur à celui où l’on se trouve. On doit faire preuve de cran, et Niko doit montrer du caractère en ce moment pour être capable de se battre et de traverser cette épreuve », réclamait Spoelstra. Le message semble avoir été entendu au moins pour un soir.

Nikola Jović Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 13:36 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 2023-24 MIA 46 19:29 45.2 39.9 70.2 0.5 3.6 4.2 2.0 1.8 0.5 0.9 0.3 7.7 2024-25 MIA 46 25:08 45.6 37.1 82.8 0.6 3.3 3.9 2.8 1.8 0.8 1.3 0.3 10.7 2025-26 MIA 35 19:02 37.7 29.4 70.8 0.6 3.1 3.7 2.7 1.6 0.7 1.7 0.4 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.