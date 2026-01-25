Drôle d’ambiance à l’American Airlines Center de Dallas, où les fans ont dû braver le froid pour voir Luka Doncic.

Ils étaient néanmoins nombreux pour saluer l’ancien enfant prodige du club, qui repart du Texas avec une jolie ligne de stats (33 points, 11 passes, 8 rebonds) et surtout une nouvelle victoire face à son ancien club…

« Il y a toujours beaucoup d’émotions » reconnait-il après ce deuxième retour à Dallas. « J’ai vraiment apprécié l’accueil des fans à l’annonce de mon nom, et ce sera toujours un endroit spécial pour moi. J’ai passé sept ans ici, il s’est passé beaucoup de choses, des bonnes et des mauvaises. C’est un peu comme quand je suis parti à Madrid à 13 ans : à chaque fois que je reviens en Slovénie, je me sens bien. C’est pour ça que Dallas restera un lieu à part. »

Luka Doncic peut également savourer une quatrième victoire en quatre matchs face à son ancienne équipe, même si celle-ci a bien failli lui échapper. Car Dallas menait de 15 points à sept minutes de la fin !

L’action défensive du match

Mais le « small ball » de JJ Redick a retourné la situation, avec un Luka Doncic présent en attaque et en défense.

« Après le match, on a compté et Luka a réussi six stops consécutifs (dans le quatrième quart-temps) alors qu’ils l’ont ciblé » expliquait d’ailleurs le coach. « Et puis il a réussi l’action défensive qui a scellé la rencontre avec ce passage en force sur Naji Marshall. Il a réellement été fantastique pendant le quatrième quart-temps. Il a bien contenu la balle en étant physique sur le premier choc avec le porteur hors de la raquette. »

Et en attaque, alors que son coach lui avait réclamé davantage de circulation du ballon après la défaite face aux Clippers, pour « jouer de la bonne façon », Luka Doncic a aussi entendu les remarques de son coach.

« Il a disséqué leur défense sur la fin » concluait JJ Redick. « Il a pu attaquer le panier et avec notre spacing, il a pu attaquer sur sa main droite et faire les bonnes lectures à chaque fois, dans les dernières minutes. »

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 35 36:22 46.5 33.3 78.5 0.9 6.9 7.8 8.7 2.7 1.6 4.3 0.5 33.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.