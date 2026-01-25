Dennis Schröder se contrefiche des rumeurs de transfert

Le projet des Kings pour cet exercice 2025/26 était risqué. La mayonnaise n’a finalement pas pris et la blessure de Domantas Sabonis n’a pas aidé, si bien que le noyau dur de l’équipe de Doug Christie pourrait ne pas passer l’hiver. Aux côtés de Zach LaVine, DeMar DeRozan, Malik Monk, Keon Ellis et Domantas Sabonis, Dennis Schröder fait partie de ceux régulièrement cités parmi les potentiels joueurs échangés avant la deadline.

À l’approche de cette zone de turbulences pour bon nombre de joueurs en NBA, le meneur allemand a appris à ne pas s’empoisonner la vie avec ces spéculations. Depuis son départ des Hawks en 2018, le MVP du dernier Eurobasket est habitué à bouger, entre le Thunder, les Lakers, les Celtics, les Rockets, les Lakers à nouveau, les Raptors, les Nets, les Warriors, les Pistons et enfin les Kings.. Avec le temps, il a donc appris à prendre du recul.

« Je n’en ai rien à faire… », dit-il. « Je profite de chaque jour en NBA, je ne prends pas ma place pour acquise ».

Il faut également rappeler que ces quatre dernières années, Dennis Schröder a dû déménager à trois reprises lors de la « trade deadline » ! De quoi relativiser et aborder cette période avec un état d’esprit différent. Sa motivation ne réside pas spécialement dans l’amour du maillot ou la défense d’une « communauté » mais plutôt dans le fait d’appartenir à l’élite du basket et de faire le maximum pour y rester.

Pas de sentiment d’urgence aux Kings…

« Tous les autres joueurs concernés dans ce vestiaire, ils vont simplement continuer à jouer. Rien ne va vraiment changer pour eux. Vous allez toucher le même salaire. Bien sûr, vous aurez de nouveaux coéquipiers, découvrir une nouvelle organisation… Mais au bout du compte, vous restez l’une des 400 personnes qui jouent en NBA sur les huit milliards (sic !) qui pratiquent ce sport, et tout le monde devrait voir les choses comme ça. »

Alors qu’il reste un peu plus de dix jours avant la « trade deadline », Doug Christie affirme que ses joueurs ne sont pas affectés par cette pression supplémentaire.

« Lorsque nous nous réunissons pour manger et discuter, la plupart du temps, les joueurs sont détendus », a glissé le coach des Kings. « C’est ici que nous venons pour nous détendre. Ce sont deux heures et demie pendant lesquelles nous venons et durant lesquelles tout le reste disparaît pendant un instant. Si vous ressentez cela, et j’ai déjà été dans cette situation, cela peut arriver, mais ici, c’est une fraternité. Nous sommes ici ensemble et nous allons avancer ensemble. C’est ce que nous faisons. »

Toujours est-il que le bateau continue de couler avec une série en cours de quatre revers et un « road trip » de six matchs qui a débuté vendredi soir et qui pourrait un peu plus plomber les Kings au classement

Dennis Schröder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13:05 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 19:41 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20:16 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32:02 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31:01 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29:17 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 30:45 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32:04 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 BOS 49 29:15 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 HOU 15 26:56 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30:05 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 BKN 29 31:58 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2023-24 TOR 51 30:34 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2024-25 DET 28 25:11 37.8 30.2 83.3 0.5 2.2 2.6 5.3 2.0 0.5 1.3 0.2 10.8 2024-25 GS 24 26:10 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.8 1.0 2.0 0.1 10.6 2024-25 BKN 23 33:34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4 2025-26 SAC 36 26:28 41.4 34.5 81.5 0.5 2.6 3.1 5.4 1.7 0.8 1.9 0.1 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.