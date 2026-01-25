Matchs
Plus de peur que de mal pour Jalen Green ?

L’arrière des Suns est sorti vendredi après 4 minutes de jeu suite à une nouvelle alerte à l’ischio-jambier, mais il n’a pas été déclaré forfait pour la réception du Heat ce soir.

jalen greenLes fans des Suns ont retenu leur souffle en attendant le verdict du staff médical, craignant une double mauvaise nouvelle pour Jalen Green et Devin Booker, tous deux sortis sur blessure lors du dernier match face à Atlanta : l’un touché aux ischio-jambiers, l’autre à la cheville.

L’inquiétude était particulièrement vive autour de Jalen Green, pour qui l’on redoutait une nouvelle rechute à la cuisse après une longue absence de plus de deux mois avant de retrouver les parquets NBA avec sa nouvelle équipe.

Le scénario avait déjà tourné au cauchemar : revenu pour deux petits matchs en novembre, l’ancien des Rockets avait dû retourner à l’infirmerie pour soigner sa cuisse. Cette fois, toutefois, le diagnostic semblerait moins alarmant. À tel point qu’il n’a pas encore été annoncé forfait pour la rencontre de ce soir face à Miami…

Le joueur paraît ainsi avoir été surtout ménagé par précaution, et il semblait d’ailleurs marcher plutôt normalement après la rencontre. « J’imagine qu’il va ressentir ce genre de choses en revenant », a commenté Jordan Ott, reconnaissant malgré tout que la situation était « un peu différente » cette fois.

Phoenix joue la montre pour Devin Booker

Le cas de Devin Booker était au moins aussi préoccupant. Le « franchise player » s’est effondré dans les dernières minutes du troisième quart-temps après avoir involontairement marché sur le pied d’Onyeka Okongwu. La douleur était évidente, et le voir quitter la Géorgie en béquilles ne laissait rien présager de bon.

Pour l’instant, la franchise de l’Arizona s’est limitée à confirmer une entorse de la cheville droite, sans en préciser la gravité ni la durée d’indisponibilité. Les Suns devraient logiquement avancer avec prudence avant de communiquer davantage, d’autant que l’approche du All-Star Break pourrait offrir à Devin Booker une fenêtre idéale pour récupérer avant d’attaquer la fin de saison à 100%.

Actuellement sixième à l’Ouest, Phoenix (27-18) peut viser un retour en playoffs sans passer par la case play-in.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Devin Booker 41 34:00 45.6 31.3 86.4 0.8 3.2 4.0 6.2 3.3 0.9 0.3 2.6 25.4
Dillon Brooks 39 30:51 43.5 34.4 85.5 0.7 2.8 3.5 1.7 1.9 1.1 0.1 3.4 20.2
Grayson Allen 28 29:28 42.2 37.5 83.1 0.6 2.3 2.9 3.8 1.6 1.6 0.3 2.4 16.3
Collin Gillespie 45 28:16 44.4 42.4 84.7 1.0 3.1 4.1 4.8 1.7 1.4 0.3 1.5 13.4
Mark Williams 40 23:53 65.2 100.0 78.4 3.2 5.0 8.2 1.0 1.1 1.1 1.0 2.3 12.0
Jalen Green 4 13:30 43.2 42.1 77.8 0.5 1.3 1.8 2.0 1.3 0.5 0.0 0.8 11.8
Royce O'neale 45 29:19 43.1 41.7 63.2 0.7 4.3 5.0 2.9 1.6 1.2 0.3 2.2 10.3
Jordan Goodwin 42 21:30 40.5 34.4 73.5 1.9 2.8 4.6 2.3 1.1 1.4 0.2 1.7 8.8
Jamaree Bouyea 19 14:44 56.2 41.0 68.8 0.5 1.5 2.1 1.7 0.4 0.6 0.4 0.7 7.6
Ryan Dunn 38 20:49 45.2 31.3 69.2 1.6 2.9 4.5 1.7 1.0 0.9 0.5 2.4 6.4
Oso Ighodaro 45 20:05 61.6 0.0 50.0 1.4 3.0 4.4 1.8 1.2 1.0 0.6 2.6 5.5
Nick Richards 28 9:04 49.3 0 67.9 1.3 2.0 3.3 0.3 0.9 0.1 0.5 1.4 3.2
Rasheer Fleming 24 6:58 35.3 20.5 77.8 0.7 0.6 1.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.8 2.6
Isaiah Livers 23 10:10 37.2 32.3 83.3 0.6 1.3 1.9 0.7 0.4 0.4 0.3 1.0 2.0
Koby Brea 2 4:00 33.3 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Nigel Hayes-davis 23 7:50 34.9 13.3 50.0 0.5 0.8 1.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.7 1.4
Khaman Maluach 18 4:40 40.0 0.0 87.5 0.3 0.7 1.0 0.2 0.5 0.1 0.4 0.8 1.3

