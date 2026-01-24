Un record à 21 points mais un lancer-franc qui coûte cher pour Nolan Traoré

C’est un Nolan Traoré fermé qui est apparu en conférence de presse. Le Français venait pourtant d’établir son nouveau record en NBA avec 21 points à 7/13 au tir, dont 2/4 de loin, avec un 5/6 sur la ligne des lancers-francs.

Le problème, c’est que son seul raté sur la ligne de réparation a coûté cher. Car alors que Brooklyn aurait pu se mettre à l’abri en cas de réussite lors de la première prolongation, son lancer-franc manqué a laissé les Celtics à trois points (118-115) et permis à Hugo Gonzalez d’envoyer les deux équipes dans une deuxième prolongation.

Et finalement, ce sont les joueurs de Joe Mazzulla qui vont faire la différence dans ce deuxième « overtime »…

« Tu apprends que chaque détail compte. Et chaque erreur se paie cash : c’est ça qui nous a coûté le match » résume Nolan Traoré sur ce qu’il retient de cette rencontre, et surtout de cette défaite au bout du suspense.

« Il y a encore des erreurs, et on a besoin qu’il progresse dans son rôle de meneur »

À chaud, c’est donc la déception qui l’emporte, même si dans une saison de reconstruction et d’expérimentations, on peut aussi retenir que c’est encore lui qui finit les rencontres, à la place du meneur titulaire, Egor Demin.

« Nolan a joué des minutes importantes et il a répondu présent » explique son coach, Jordi Fernandez. « À seulement 19 ans, il a apporté quelque chose de très utile : sa capacité à attaquer le cercle, à mettre le ballon dans la raquette, à être insaisissable balle en main et à jouer le pick-and-roll. Quand il met de la pression dans l’axe du panier, il force la défense à se resserrer, ce qui ouvre des espaces et améliore notre spacing. Il a aussi joué avec beaucoup d’agressivité, de vitesse, et il a bien sanctionné derrière l’arc. »

L’entraîneur aimerait toutefois qu’il parle davantage, pour se comporter comme un vrai général sur le parquet.

« Évidemment, il y a encore des erreurs, et on a besoin qu’il progresse dans son rôle de meneur, notamment en parlant plus, en utilisant davantage sa voix. Mais c’est un processus, étape par étape, et je lui fais confiance. »

Nolan Traore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BKN 22 17:46 32.2 31.1 80.0 0.1 1.0 1.1 2.7 1.6 0.4 1.3 0.2 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.