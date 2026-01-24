Le MVP de la nuit | La renaissance de Saddiq Bey

Avec 11 petites victoires, la saison des Pelicans est d’ores et déjà terminée, et l’équipe peut désormais jouer les trouble-fêtes dans la course aux playoffs et au play-in. Comme cette nuit, en renversant les Grizzlies qui luttent pour une place dans le Top 10. Leur bourreau se nomme Saddiq Bey, auteur de 19 de ses 36 points dans le dernier quart-temps !

« J’ai juste confiance en Dieu ! » répond l’ancien shooteur des Pistons lorsqu’on lui demande où il a trouvé cette agressivité dans le dernier quart-temps. « Franchement, je suis simplement reconnaissant d’être là. Je pensais à ça ce matin, au fait d’être reconnaissant de pouvoir jouer ces matchs — le 47e de la saison. Je ne parle pas beaucoup mais je suis vraiment reconnaissant. J’essaie juste d’aider l’équipe au maximum. Pour moi, chaque possession, chaque match compte. Essayer d’en tirer le maximum… »

Si Saddiq Bey prend chaque match comme une chance, c’est parce qu’il sort d’une saison blanche à cause d’une grave blessure au genou, et il sait qu’une carrière peut vite basculer. Auteur de 51 points, il y a quatre ans face au Magic, il prouve qu’il peut encore faire de gros dégâts comme cette nuit : 36 points, 4 rebonds, 4 passes à 13 sur 20 aux tirs, dont 6 sur 9 à 3-points. C’est lui qui plante le 3-points qui repousse définitivement les Grizzlies.

« Dans des moments comme ceux-là, il le mérite. Il a fait le travail. C’est un pro. Il veut gagner, c’est un compétiteur dans l’âme » résume James Borrego. « Il fait ça toute sa carrière. Je suis vraiment fier de lui et du groupe, et surtout de la façon dont on a terminé le match. Herb lui a servi une très belle passe pour ce tir à 3-points dans le corner. Ensuite, il a fait des actions près du cercle, provoqué des fautes, été agressif, défendu. Saddiq a été phénoménal. »

Saddiq Bey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 70 27:16 40.4 38.0 84.4 0.6 3.9 4.5 1.4 1.6 0.7 0.9 0.2 12.2 2021-22 DET 82 32:59 39.6 34.6 82.7 1.3 4.1 5.4 2.8 1.6 0.9 1.2 0.2 16.1 2022-23 ATL 25 25:10 47.0 40.0 86.2 1.6 3.2 4.8 1.4 1.5 0.8 0.7 0.0 11.6 2022-23 DET 52 28:51 40.4 34.5 86.1 1.1 3.5 4.7 1.6 1.7 1.0 1.0 0.2 14.8 2023-24 ATL 63 32:44 41.6 31.6 83.7 2.7 3.9 6.5 1.5 1.4 0.8 0.9 0.2 13.7 2025-26 NO 39 29:49 44.2 32.0 82.3 1.6 4.0 5.6 2.2 1.1 0.9 0.6 0.1 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.