Le retour de Ty Jerome se précise enfin

Encore privé de nombreux cadres cette nuit pour affronter les Pelicans, Memphis empile à nouveau les blessés cette saison, dont le pauvre Ty Jerome qui attend toujours sa grande première sous le maillot des Grizzlies.

Touché au mollet lors de la prépa, l’arrière arrivé en provenance de Cleveland pour remplacer Desmond Bane a dû prendre son mal en patience depuis plus de trois mois mais il voit enfin le bout du tunnel. D’après son coach Tuomas Iisalo, Ty Jerome est même en bonne voie pour reprendre du service avant la coupure du “All-Star Week-end”.

« Il est déjà passé au cinq contre cinq, donc on est très proches”, a-t-il confirmé. “Je pense que l’évaluation aura lieu d’ici une à deux semaines, quelque chose comme ça. Il doit encore se renforcer un peu avant les matchs officiels. Mais il se débrouille très bien. Il progresse vraiment bien et il est dans un bon état d’esprit ».

Au-delà de la condition physique, qui nécessitera également quelques matchs de plus, Ty Jerome va également devoir s’adapter à ses nouveaux coéquipiers et à trouver sa place aux côtés de Ja Morant et Jaren Jackson Jr, dans les moments chauds notamment. Sa dernière saison à Cleveland et sa polyvalence dans le jeu ont en tout cas de quoi faire saliver les fans des Grizzlies.

S’il y a le potentiel pour former un tandem explosif avec Ja Morant, actuellement touché au coude, il faudra également espérer les retours rapides de Santi Aldama, Brandon Clarke, Zach Edey et autres Scotty Pippen Jr pour espérer finir suffisamment fort pour sauver la saison.

Ty Jerome Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 31 11 33.6 28.0 75.0 0.2 1.3 1.5 1.4 0.9 0.5 0.6 0.1 3.3 2020-21 OKC 33 24 44.6 42.3 76.5 0.3 2.5 2.8 3.6 1.8 0.6 1.4 0.2 10.7 2021-22 OKC 48 17 37.8 29.0 80.9 0.4 1.2 1.6 2.3 1.5 0.6 0.8 0.1 7.1 2022-23 GOS 45 18 48.8 38.9 92.7 0.2 1.6 1.7 3.0 1.4 0.5 0.7 0.1 6.9 2023-24 CLE 2 7 50.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 2.0 2024-25 CLE 70 20 51.6 43.9 87.2 0.7 1.8 2.5 3.4 1.5 1.1 1.3 0.0 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.