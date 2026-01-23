Tyrese Maxey pas perturbé par l’oubli des arbitres

Il reste une poignée de secondes à l’horloge. Les Sixers et les Rockets sont à égalité (115-115) après un tir raté de Kevin Durant et le ballon est dans les mains de Tyrese Maxey.

Le meneur de jeu a passé le quatrième quart-temps à prendre de vitesse la défense de Houston, pour se faufiler jusqu’au cercle. La stratégie ne change pas et le All-Star accélère puis déborde Amen Thompson, pour filer au layup. Kevin Durant arrive en aide et contre son adversaire, sans qu’aucun des arbitres ne siffle.

Problème : le ballon avait touché la planche au moment où KD l’a touché, et le panier aurait donc dû être validé. Après le match, les officiels ont reconnu leur erreur mais dans l’immédiat, c’est une prolongation.

Que s’est dit Tyrese Maxey ? « Qu’il fallait jouer la prolongation » sourit-il. « Et gagner dans cette période. J’étais surpris car j’ai posé la balle sur la planche. Mais ça arrive, tout le monde est humain. »

« C’était désormais un match de cinq minutes »

Et les Sixers ont réussi à se remobiliser, en remportant donc la période supplémentaire (128-122) pour rester à la 5e place de la conférence Est avec 24 victoires pour 19 défaites.

« Trendon (Watford) a été important en nous disant que c’était désormais un match de cinq minutes. Jo (Embiid) nous a aussi dit que ce genre de choses arrivaient et qu’il fallait simplement gagner. Je me disais que ça ne devrait pas arriver mais c’était le cas. Mais on a montré notre résilience. Ce sont des matchs difficiles à gagner. On est menés, on revient, puis on repasse derrière, on revient encore et on pense gagner. Puis on va en prolongation… »

Mais grâce au triple-double de Joel Embiid et à l’efficacité en fin de match de Tyrese Maxey (36 points à 15/28 au tir, 10 passes décisives au total), c’est passé pour Philadelphie, qui retrouve le sourire après le cauchemar de la saison passée. Et le chaud public de la Xfinity Mobile Arena a pu rapidement oublier ce contre illégal.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 41 39:32 47.1 39.1 88.0 0.3 4.0 4.3 6.8 2.1 2.1 2.5 1.0 30.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.