Pour Bub Carrington, la norme est de jouer tous les matches

Avec ses 600 matches de suite (aucun raté depuis son arrivée en NBA), Mikal Bridges est la référence actuelle de la ligue dans cette matière. Derrière lui, assez loin, on retrouve Harrison Barnes (349 matches), Julian Champagnie (148) et Bub Carrington. Si ce dernier mérite d’être cité, avec ses 125 rencontres, c’est parce qu’il n’a pas encore manqué une seule partie depuis sa Draft, en 2024.

Et depuis dix ans, il n’est que le 74e joueur à jouer 125 matches de suite, soit une saison et demie, ce qui n’est donc pas rare mais pas une norme non plus. De quoi l’étonner.

« Je trouve du plaisir à jouer au basket au quotidien. Franchement, je ne vois pas cela comme une série. Je ne vois pas les choses comme tout le monde », assure le meneur de jeu de Washington. « C’est mon travail. Je suis arrivé jusqu’ici pour jouer au basket et jouer en NBA tous les jours. Manquer des matches, jusqu’à ce que j’arrive ici, je ne savais pas que c’était la norme. Je pensais que jouer était la norme mais, d’une certaine manière, ce n’est pas le cas. Cette série ne vaut vraiment pas grand-chose pour moi. Je fais ce que j’aime. C’est normal de jouer tous les jours, non ? »

Une détermination saluée par ses coéquipiers. « Il est comme ça. On l’a vu en NCAA avec Pittsburgh et la saison dernière. Il a le désir de jouer, de se battre tous les soirs », affirme Kyshawn George. « Pendant les matches et les moments compliqués, on peut dire qu’il est heureux, heureux de vivre cette expérience », poursuit Khris Middleton.

« Ce n’est pas ma nature d’abandonner »

Pour maintenir en vie une telle série, il faut un peu de chance : ne pas se tordre la cheville, ne pas être malade ni prendre un mauvais coup… Mais de la volonté aussi puisque Bub Carrington aurait pu déclarer forfait à plusieurs reprises la saison passée.

Le 30 décembre 2024, il prend un coup à la tête face aux Knicks. Il n’a pas de commotion donc évite le très méticuleux protocole de la Grande Ligue et peut ainsi enchaîner deux jours après. Trois mois après, le 20 mars 2025, le père du joueur décède d’un cancer. Le lendemain, il joue 26 minutes face au Magic.

« Ces deux matches précisément, c’est clair, j’ai pensé à ne pas jouer », admet le coéquipier d’Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly. « Mais ce n’est pas ma nature d’abandonner. Je n’ai pas été élevé comme ça. Mes parents me disaient toujours que ma qualité principale, c’est ma disponibilité. Je l’ai dit : j’adore le basket donc je vais faire ce que j’aime faire. »

Bub Carrington Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 82 29:59 40.1 33.9 81.2 0.4 3.8 4.2 4.4 2.3 0.7 1.7 0.3 9.8 2025-26 WAS 43 28:32 39.8 40.3 75.4 0.4 3.4 3.8 4.6 2.4 0.6 2.3 0.3 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.