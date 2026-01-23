LeBron James : « Je pensais que ma relation avec Jeanie Buss était bonne »

On ne s’ennuie jamais à Los Angeles. D’autant que cette saison est particulière, avec la transition amorcée entre LeBron James et Luka Doncic ainsi que la vente du club, de la famille Buss à Mark Walter, même si Jeanie Buss garde pour le moment le contrôle des opérations sportives des « Purple & Gold ».

Et l’article d’ESPN sur les tensions familiales après la mort de Jerry Buss, qui incluaient l’évocation des tensions entre sa fille et le « King », fait beaucoup réagir.

« Ce n’est pas juste, compte tenu de tout ce que LeBron a fait pour les Lakers, qu’il soit impliqué dans ce conflit familial », avait dans la foulée répondu Jeanie Buss, qu’on disait agacée par l’attitude de LeBron James, notamment après le fiasco Westbrook. « Dire que cela n’a pas été apprécié n’est pas vrai et complètement injuste envers lui. »

Rich Paul, l’agent de l’ailier, avait lui aussi réagi en expliquant « qu’il n’y avait pas de fumée sans feu ». Clairement, les deux camps ne nient pas des tensions, même si ça semble la norme entre deux partenaires qui ont parfois des objectifs différents, et des visions différentes, dans un univers aussi compétitif que la NBA…

« Je pensais que (ma relation avec Jeanie Buss) était bonne mais, vous savez, d’autres peuvent voir les choses autrement », a répondu LeBron James. « Il y a toujours deux versions … Depuis mon arrivée, jusqu’à aujourd’hui, j’ai toujours voulu représenter la franchise avec respect, honneur et dignité. Et je dirais même avec loyauté. Je veux dire, merde, j’ai joué ici plus longtemps que dans n’importe quelle autre franchise, à part Cleveland. »

Un transfert d’ici la « trade deadline » est-il possible ?

Certes, mais le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA n’a joué que pour trois franchises (Cavaliers, Lakers et Heat). Dans tous les cas, après sa non-prolongation de l’été dernier et sa nette perte d’influence auprès des dirigeants de Los Angeles, on peut clairement sentir que son aventure à Los Angeles touche à sa fin.

« En fin de compte, lorsque je suis arrivé dans cette franchise, mon objectif était d’y rétablir l’excellence » rappelle-t-il ainsi. « Tout ce que j’avais vu en grandissant avec les Lakers… Évidemment, je n’ai pas eu l’occasion de voir l’ère Showtime, mais je connais l’histoire. Puis, au début des années 2000, avec Shaq [O’Neal] et Kobe [Bryant], et ensuite ce que Kobe a accompli et ces quelques saisons avec lui et Pau [Gasol]. Donc, mon état d’esprit était le suivant : comment puis-je redonner ce sentiment à l’organisation des Lakers ? … J’ai pu y parvenir avec 14, 16 autres gars en remportant le titre. Ça a toujours été mon état d’esprit. »

Est-il prêt à faire une croix sur sa « no-trade clause » pour envisager un échange d’ici la « trade deadline » du 5 février, alors qu’il rappelle qu’il a encore « les cartes en main » ? « C’est bon. C’est bon » lâche-t-il sans répondre, en souriant, avant de quitter le vestiaire en lâchant que « tout le monde est fou. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 26 33:16 50.8 33.1 74.2 0.7 5.3 6.0 6.9 1.4 1.1 2.9 0.7 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.