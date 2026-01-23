Après son 1/15 face aux Cavaliers, LaMelo Ball a répondu en patron à Orlando

Les Hornets restaient sur une défaite contre les Cavaliers, marquée par une attaque en berne à l’image d’un LaMelo Ball limité à deux points avec un terrible 1/15 au tir. Pour la seconde manche de ce « back-to-back », le meneur retrouvait sa place dans le cinq de départ de Charles Lee, et il n’a pas tardé à remettre Charlotte dans le bon sens.

Le frère de Lonzo a inscrit huit points en moins de cinq minutes, donnant immédiatement le ton. Et dans son sillage, les Hornets ont pris les commandes et comptaient déjà huit longueurs d’avance.

« Nous avons des vétérans, des gars là depuis longtemps, qui se concentrent tout de suite sur le match suivant », souligne Brandon Miller. « Miles [Bridges] va avoir trente ans et il ne cesse d’encourager les jeunes. »

LaMelo Ball n’a d’ailleurs pas été le seul à briller dans ce premier quart-temps : c’est l’ensemble de l’effectif de Charles Lee qui a eu la main chaude. Après douze minutes, Charlotte affichait un impressionnant 9/14 à 3-points, symbole d’une entame aussi propre que tranchante.

Collin Sexton a lui aussi apporté sa contribution en sortie de banc. Dès sa première apparition, il a planté deux flèches derrière l’arc, avant de boucler la rencontre avec 19 points à un parfait 3/3 de loin.

« Après le premier match du back-to-back, nous n’étions pas satisfaits », reconnaît logiquement Brandon Miller (20 points). « Mais nous avons retrouvé notre énergie et nous avons pu jouer à notre meilleur niveau face à une bonne équipe, dans un environnement difficile. »

Une identité respectée

Dans cette entame idéale, Tidjane Salaün a également eu l’occasion de se montrer. Une feinte de passe a envoyé Tyus Jones dans le vent, libérant complètement le Français à 3-points. Puis, au début du deuxième quart-temps, le Parisien a profité de la défense trop permissive de Moritz Wagner pour sanctionner à nouveau derrière l’arc.

À la mi-temps, les Hornets comptaient déjà 21 points d’avance et ont ensuite pu gérer sans se faire peur, s’imposant largement 124-97 au terme d’une soirée où ils ont tourné à 47 % à 3-points.

« On parle de notre identité tous les jours : comment allons-nous défendre cette équipe ? Comment allons-nous l’attaquer ? », explique Charles Lee. « La première partie de notre séance vidéo est consacrée à l’ADN des Hornets. On respecte l’adversaire pour bien se préparer, mais on essaie surtout de rester dans notre cadre. La constance, au quotidien, est essentielle. »

Avec des atouts offensifs comme LaMelo Ball, Brandon Miller ou encore Kon Knueppel — un peu en difficulté sur ce back-to-back (17 points de moyenne à 37.5% au tir, 18.8% à 3-points) — l’identité de ces Hornets s’exprime naturellement par l’attaque. La preuve : Charlotte possède la huitième efficacité offensive de NBA cette saison, avec 116.6 points inscrits pour 100 possessions, soit la même moyenne que les Lakers de Luka Doncic et LeBron James.

Les Hornets veulent confirmer ce samedi face aux Wizards. Une rencontre avancée à 18 heures (heure française), en raison de fortes chutes de neige annoncées en Caroline du Nord, susceptibles de perturber la région.