Du rose bonbon sur la Nike Ja 3 « Jelly Bean »

Ja Morant et la Nike Ja 3 attaquent 2026 du bon pied ! Il ne s’agirait pas de relâcher la pression alors que la paire a connu l’un des succès les plus notables parmi les chaussures sorties en 2025, et que le meneur de Memphis semble retrouver le droit chemin sur le terrain, notamment après son match à Londres face au Magic.

Plusieurs coloris ont déjà été dévoilés pour la nouvelle année, comme le coloris « Year of The Horse » , et désormais cette version « Jelly Bean » qui habille la troisième chaussure signature du meneur des Grizzlies aux couleurs des bonbons rose du même nom.

La tige se distingue en effet par ses deux teintes de rose, tandis que l’un des deux « Swoosh » apparaît également en rose, avec des contours orange. Les lacets et la mention « Twelve » sur le talon sont également en orange. La semelle extérieure, qui enveloppe une semelle intermédiaire composée de mousse « Zoom X », ressort dans un rose plus pâle. A noter que le logo du joueur sur la languette apparaît en gris.