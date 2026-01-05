Ja Morant semble de retour en forme pour attaquer 2026 et Nike ne pourrait espérer meilleure nouvelle après avoir payé les pots cassés des déboires extra-sportifs du meneur des Grizzlies ces dernières années.

La marque à la virgule se tient prête à accompagner à nouveau Ja Morant vers les sommets avec ce premier coloris « Year of The Horse » de la Nike Ja 3 qui sortira à l’occasion du nouvel an chinois. Chaque année, le calendrier chinois met un nouvel animal à l’honneur. Et en 2026, c’est donc au tour du cheval, qui représente la fougue, l’énergie et l’indépendance dans la culture chinoise.

Des valeurs qui collent parfaitement à Ja Morant et à ce nouveau coloris flamboyant, avec sa tige en rouge et noir assortie d’un « Swoosh » couleur or. Ce troisième modèle signature met l’accent sur le confort avec l’introduction d’une semelle intermédiaire Zoom X, une grande première pour la collection Nike Ja. Niveau design, la tige a complètement évolué avec l’apparition d’un « JA » grâce la disposition du « Swoosh » à la verticale sur l’un des côtés de la chaussure.

La Nike Ja 3 « Year of The Horse » est pour l’instant annoncée pour le 23 janvier aux États-Unis au prix de 125 dollars.

(Via NiceKicks)