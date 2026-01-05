Matchs
NBA
Matchs
NBA

La Nike Ja 3 « Year of the Horse » pour attaquer 2026

Publié le 5/01/2026 à 13:47 Twitter Facebook

Sneakers – La troisième chaussure signature de Ja Morant fera partie de la collection Nike qui mettra à l’honneur le nouvel an chinois, qui célébrera le cheval en 2026.

Ja Morant semble de retour en forme pour attaquer 2026 et Nike ne pourrait espérer meilleure nouvelle après avoir payé les pots cassés des déboires extra-sportifs du meneur des Grizzlies ces dernières années.

La marque à la virgule se tient prête à accompagner à nouveau Ja Morant vers les sommets avec ce premier coloris « Year of The Horse » de la Nike Ja 3 qui sortira à l’occasion du nouvel an chinois. Chaque année, le calendrier chinois met un nouvel animal à l’honneur. Et en 2026, c’est donc au tour du cheval, qui représente la fougue, l’énergie et l’indépendance dans la culture chinoise.

Des valeurs qui collent parfaitement à Ja Morant et à ce nouveau coloris flamboyant, avec sa tige en rouge et noir assortie d’un « Swoosh » couleur or. Ce troisième modèle signature met l’accent sur le confort avec l’introduction d’une semelle intermédiaire Zoom X, une grande première pour la collection Nike Ja. Niveau design, la tige a complètement évolué avec l’apparition d’un « JA » grâce la disposition du « Swoosh » à la verticale sur l’un des côtés de la chaussure.

La Nike Ja 3 « Year of The Horse » est pour l’instant annoncée pour le 23 janvier aux États-Unis au prix de 125 dollars.

(Via NiceKicks)

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes