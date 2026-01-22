Matchs
Alijah Arenas commence enfin sa carrière universitaire

NCAA – Le fils de Gilbert Arenas, après une année 2025 marquée par les mauvaises nouvelles, a enfin joué avec USC. Ses débuts furent timides.

2025, annus horribilis pour Alijah Arenas. Le fils de Gilbert Arenas, grand espoir du basket américain, avait commencé par un grave accident de la route au printemps, avec six jours à l’hôpital dont deux dans un coma artificiel. Trois mois après, en plein été, nouveau coup dur avec une déchirure du ménisque

Son début de saison en NCAA, avec USC, était donc reporté, jusqu’à craindre une saison blanche. Finalement, il est bien de retour en 2026 et a commencé sa saison universitaire ce mercredi contre Northwestern.

Dans la défaite de ses Trojans, Alijah Arenas a fait un petit match avec 8 points à 3/15 au shoot dont 0/6 à 3-pts, en 29 minutes. Une prestation ratée certes, mais qui paraît logique puisqu’il n’a repris l’entraînement avec ses coéquipiers que le mois dernier, et qui n’inquiète pas son coach.

« Les résultats ne me surprennent pas », a ainsi expliqué Eric Musselman après le match. « Mais il est capable de créer ses propres shoots et il devrait être en dernière année de lycée, en étant surclassé. Il a manqué tout l’été et vous le jetez ensuite au milieu de la Big Ten, donc il n’a pas de matchs hors conférence et tout ça juste à cause d’une blessure, et c’est difficile à vivre pour n’importe quel joueur super talentueux. »

Par Jonathan Demay
