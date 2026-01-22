Une expérience « douloureuse » pour les Nets chez leurs voisins

Le match était déjà plié, mais les minutes qui ont défilé dans le quatrième quart-temps ont eu de quoi donner le vertige. Après trois quart-temps, les Nets n’avaient inscrit que 56 points, contre 32 de plus pour leurs voisins à domicile, les Knicks (88-56).

Et dans les six premières minutes de cette dernière période, les visiteurs n’ont pas été en mesure de marquer. Il a fallu deux lancers-francs de Day’Ron Sharpe pour enfin stopper le 16-0 démarré par les locaux sur la période. « C’est tout simplement inacceptable. Ça ne peut plus se reproduire comme ça. Plus jamais », réclame Noah Clowney.

Son équipe n’a pu marquer que 10 points dans le dernier quart-temps, et 66 au total. Avec des pourcentages désastreux : 29% aux tirs, dont 28% à 3-points. Seuls Michael Porter Jr. et Ziaire Williams ont dépassé la barre des 10 points dans une défaite historique – côté Knicks – de 54 points (66-120).

« Tout le monde est d’accord pour dire qu’on ne devrait pas perdre de 60 points. Défensivement, c’était désastreux. Nous n’avons pas assuré les replis en début de match, ils nous ont allumés à 3-points, et ils ont eu tout ce qu’ils voulaient », poursuit Noah Clowney, conscient que les Knicks voulaient vraiment mettre fin à leur spirale négative.

Jordi Fernandez croit toujours en ses joueurs

« Ils ne jouaient pas bien, et ils se sont dit : ‘Bon, on va s’en chercher une [victoire]’. On a attaqué le match en pensant qu’on allait en décrocher une nous aussi, mais ils ont joué comme s’ils la voulaient vraiment. Même à la mi-temps, on sentait que si on réagissait, on avait une opportunité. Mais on ne l’a pas fait. On est retournés sur le terrain et ils nous ont enfoncés à nouveau », se désole encore l’intérieur.

Le 9 novembre dernier, les Nets avaient pris une belle fessée (134-98) dans ce même Madison Square Garden. Un journaliste en vient à demander à Jordi Fernandez ce qui pouvait poser autant problème à son équipe face aux Knicks.

« Je ne sais pas. Je ne suis pas d’accord avec vous. Oui, on a subi deux très lourdes défaites, mais bon. Je ne pense pas… mes spécialistes en statistiques diraient que je n’ai pas un échantillon assez large pour vous donner une réponse, donc on peut probablement s’accorder sur le fait que nous ne sommes pas d’accord », rétorque le coach.

Ce dernier croit en ses joueurs, son staff et assure que cette lourde défaite ne remet pas en cause le processus de développement interne. Seulement cette soirée, « c’était ma faute. Je ne les ai pas assez bien préparés pour jouer et rivaliser au plus haut niveau. C’est évidemment une expérience douloureuse à traverser, mais nous en ressortirons meilleurs. Moi le premier », termine le coach.