Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander plus « Freak » que Giannis

Il a inscrit son premier panier de la soirée après une interception après trois minutes de jeu. Un layup en transition pour Shai Gilgeous-Alexander malgré le retour défensif de Giannis Antetokounmpo en embuscade. Ce premier tir sur le parquet des Bucks allait annoncer la grande soirée à venir pour lui.

Pourtant plutôt concentré sur la distribution pour démarrer la rencontre, le Canadien a commencé à monter en température dans le second quart-temps. Un panier primé, une finition main gauche, une claquette après son raté près du cercle, un nouveau panier primé… La machine canadienne était lancée.

Tandis que Giannis Antetokounmpo avait toutes les peines du monde à se débarrasser de la pression de Lu Dort, « SGA » n’avait aucune difficulté à atteindre une nouvelle fois la barre des 20 points. Il s’agissait de son 115e match de suite du genre, se rapprochant toujours plus de la série historique de Wilt Chamberlain, avec 126 matchs à 20 points ou plus, signée entre 1961 et 63.

Ne jamais cesser d’être exigeant

Dans ce match, il va en finir avec le double : 40 points (16/19 aux tirs dont 2/2 de loin et 6/7 aux lancers), 11 passes et 7 rebonds (53 d’évaluation !) en 33 minutes.

En parlant de Wil Chamberlain, pour l’anecdote, il est le seul autre joueur de l’histoire à avoir bouclé une rencontre avec au moins 40 points, 10 passes et 5 rebonds tout en shootant à au moins 80% de réussite.

« Je sais simplement de quoi je suis capable. Je sais à quel point je travaille dur. […] Peu importe la vision d’ensemble ou l’allure d’une grosse soirée, j’aurais pu faire mieux », vise toujours le leader du Thunder sans abaisser son niveau d’exigence.

Ce dernier ajoute : « C’est comme ça que je vois les choses : chaque opportunité, chaque tir que je prends, chaque possession, chaque placement défensif, chaque oubli au rebond. Au final, chaque quart-temps et chaque match est une opportunité pour moi, et donc pour l’équipe, de progresser. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 42 33:21 54.8 39.3 89.1 0.5 3.9 4.3 6.2 2.1 1.3 2.0 0.8 31.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.