De retour avec les Suns, Jalen Green découvre le statut de remplaçant

Sa blessure aux adducteurs s’était éternisée et il a fallu attendre ce mardi et le déplacement à Philadelphie pour que Jalen Green revienne enfin. Cela faisait 33 matches de suite que l’arrière était bloqué à l’infirmerie. « Tu as enfin l’attention des journalistes. Je n’en voulais plus », s’amuse Dillon Brooks dans le vestiaire.

Avec une nouveauté pour lui : il est sorti du banc. Se souvient-il d’avoir été un jour remplaçant ? « Non. Jamais. Ça fait partie du processus. Il faut lui faire confiance », réagit l’ancien de Houston qui, en effet, avait toujours été titulaire en NBA jusqu’à maintenant.

Son temps de jeu fut logiquement limité, avec 20 minutes pour s’exprimer. « Je suis un joueur de rythme et j’ai pu en trouver un peu en troisième quart-temps », note Jalen Green, qui termine avec 12 points et 3 passes dans la victoire de Phoenix. « Je me sens solide. J’ai une restriction de temps de jeu donc c’est compliqué d’avoir du rythme. Mais je bosse pour le retrouver. J’espère revenir à un rythme où je n’aurai plus de limite de minutes. »

Qu’en pense son coach et ses coéquipiers ? « On peut observer ses qualités pour pénétrer, aller dans la raquette. Il a fait de bonnes pénétrations où il a pu conclure ou trouver un coéquipier », analyse son entraîneur Jordan Ott.

« C’était bien. Il va être un élément important pour nous à l’avenir », glisse Royce O’Neale. « Je suis heureux pour lui. Il était avec nous pendant toute sa rééducation. On l’a observé faire les efforts et il avait l’air bien », poursuit Devin Booker. « Il est rapide, peut faire des actions pour les autres et nous offre une présence de plus pour aller dans la raquette. Sa vitesse était là. »

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 31:55 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34:14 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 31:43 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 82 32:53 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0 2025-26 PHO 2 15:00 47.8 42.9 60.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 15.5

