Face à Boston, les Pistons s’offrent un avant-goût du printemps

Nous ne sommes peut-être qu’en janvier, mais ce Pistons – Celtics avait déjà la touffeur des premiers beaux jours de mai. Detroit a remporté un match aux allures de guerre d’usure face à son dauphin de la Conférence Est. La saison régulière n’en est qu’à mi-parcours, et la vérité du moment peut encore basculer d’ici trois mois. Mais ce succès de prestige confirme, une fois de plus, les garanties affichées par la franchise du Michigan depuis la reprise.

Pour ceux qui déplorent la longueur de la saison et ces soirs où la défense n’est qu’une option, le duel disputé à la Little Caesars Arena a fait office d’antidote idéal à la morosité du Blue Monday. Pistons et Celtics se sont rendus coup pour coup dans un combat rugueux, saturé de contacts, sous tension quasi permanente. Il n’a pas fallu attendre la fin du premier quart-temps pour voir Jaylen Brown et Isaiah Stewart exposer leur inimitié dans un pas de deux bien trop physique pour rester dans les clous.

Ces douze premières minutes, avec 14 fautes sifflées et 20 lancers-francs tentés, ont donné le ton. Et les Pistons n’ont pas seulement répondu : ils ont embrassé l’intensité.

Ces 12 premières minutes avec 14 fautes sifflées et 20 lancers-francs tentés ont mis tous les acteurs au parfum. Et les Pistons ont fait mieux que répondre à l’appel.

« C’est comme ça que vous forgez vos outils »

« À chaque fois que vous avez l’opportunité de jouer l’une des meilleures équipes de la ligue, cela met votre mental à l’épreuve », a expliqué JB Bickerstaff. « C’est comme ça que vous forgez vos outils. Ce soir était une excellente opportunité pour nous. Vous pouviez sentir que les deux équipes voulaient vraiment cette victoire. Ils ont élevé le niveau d’intensité, ils se sont battus. C’est une super expérience pour nos joueurs. »

Detroit n’a pas refusé le défi, sans se renier. Après un départ timide, c’est par sa défense agressive et collective que l’équipe locale est véritablement entrée dans son match.

Cinq contres dans le seul deuxième quart-temps, six interceptions avant la pause : de quoi installer une pression constante sur Boston. Et même lorsque les Celtics parvenaient à trouver des positions de tir, les Pistons ont tout fait pour limiter la casse, en les maintenant à 13/41 à trois points.

« Quand nous défendons correctement, cela nous permet de réduire le nombre de tirs à trois points que nos adversaires prennent — ou de les pousser à prendre ceux que nous acceptons de leur concéder », a détaillé l’entraîneur. « S’ils prennent des tirs en sortie de dribble, en reculant, alors nous vivrons avec. Les Celtics veulent un gros volume longue distance, peu importe votre défense. Ils en ont pris 41, mais beaucoup étaient contestés. En les limitant à 31% (contre 36,9% en moyenne cette saison, ndlr) et à 13 tirs réussis, vous vous donnez une chance. »

Cade Cunningham et Jalen Duren au rendez-vous

Et les Pistons l’ont saisie. Eux-mêmes freinés à 43,2% au tir, ils ont su s’en remettre aux hommes forts au bon moment. Jalen Duren (18 points, 9 rebonds), d’abord, précieux pour recoller dès le premier quart-temps, alors que Neemias Queta souffrait et que Luka Garza prenait trois fautes en trois minutes. Cade Cunningham, ensuite : titulaire du All-Star Game, en difficulté au shoot mais chef d’orchestre parfait lundi (14 passes, 0 ballon perdu).

« Boston a essayé différentes couvertures défensives, différents joueurs sur différentes oppositions », a analysé JB Bickerstaff. « J’ai trouvé qu’il avait fait un très bon travail pour évaluer ce qu’il avait face à lui, mettre ses coéquipiers dans les bonnes positions et faire les bonnes actions pour les aider. »

Derrière ce duo, Tobias Harris a tenu son rang de vétéran avec autorité. Incertain avant la rencontre, l’ailier-fort a pourtant été un rouage central de la victoire.

Sa maîtrise à mi-distance et au poste a offert une variété offensive bienvenue pendant trois quart-temps. Mais ce sont surtout ses deux tirs à 3-points dans les trois dernières minutes qui ont fait basculer la soirée.

« Il a été énorme, et c’est une constante », s’est réjoui Bickerstaff. « Quand nous avons le plus besoin de lui, nous savons que nous pouvons compter sur lui. Pour calmer notre jeu, aller chercher un panier, communiquer, rassembler l’équipe. C’est ce qui le rend si important. »

« Unc » Harris, encore bon pied, bon œil

À 33 ans, Tobias Harris a signé 25 points (sa deuxième meilleure performance de la saison) tout en passant une bonne partie de la soirée sur Jaylen Brown (11/28 au tir). Moins exposé qu’à d’autres étapes de sa carrière, il n’en demeure pas moins précieux, surtout pour un groupe encore en construction.

« C’est la grande classe », a salué Cade Cunningham. « Plus que tout, c’est la façon dont il se conduit : son professionnalisme, la façon dont il prend soin de son corps, dont il travaille. C’est une inspiration pour tous les jeunes. Il a énormément d’expérience en playoffs et dans des équipes qui gagnent. Quand il est arrivé, le plus important pour nous, c’était d’avoir un joueur capable de nous apporter cette expérience et ce calme dans les grands matchs. On a de la chance de l’avoir. »

Celui que le vestiaire surnomme « Unc » (Uncle, « l’Oncle ») assure, lui, vouloir préserver sa jeunesse d’esprit tout en diffusant son vécu. « Le plus important, c’est de prendre du plaisir, surtout après autant d’années dans la ligue », confie Tobias Harris. « Et d’installer ces habitudes de victoire que nous construisons jour après jour. »

Une défense au rendez-vous, des leaders au diapason, et un « vieux de la vieille » encore vert : Detroit a de quoi voir venir. Surtout avec désormais 5,5 victoires d’avance sur Boston au sommet de la Conférence Est.