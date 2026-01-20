Pas de Slam Dunk Contest pour VJ Edgecombe

Au cœur du troisième quart-temps entre les Pacers et les Sixers, VJ Edgecombe s’élève pour claquer un dunk monumental au-dessus de Tony Bradley. Un « poster » qui restera comme le gros highlight de la soirée, dans une rencontre que l’arrière rookie a terminée avec 11 points (3/9 au tir), lors de la victoire des siens (113-104).

« Ça fait du bien de dunker sur quelqu’un » savoure-t-il après coup. « Mais je ne vais pas mentir : ça fait mal, parce que j’ai mal atterri. »

VJ Edgecombe a toutefois tenu à relativiser : selon lui, ce n’était même pas son meilleur dunk de la saison. « J’ai dunké sur Joel [Embiid] à l’entraînement, mais je ne sais pas si quelqu’un a la vidéo », glisse-t-il, sourire en coin.

Plus sérieusement, le rookie a aussi évoqué sa relation avec son pivot et l’impact de Joel Embiid sur le jeu : « Il attire énormément l’attention, et c’est compliqué de passer au travers de ses écrans. Il s’assure de poser de très bons écrans pour qu’on puisse jouer. Il ne les met pas pour se retrouver ouvert, il le fait pour que nous, on le soit. »

Avec un poster sur Tony Bradley — et ce dunk mystère sur Joel Embiid à l’entraînement — on pourrait logiquement s’attendre à voir VJ Edgecombe au concours de dunk lors du All-Star Weekend. Pourtant, il n’en sera rien.

Interrogé, le principal intéressé a coupé court : il n’y participera pas, sans donner davantage d’explications…

Depuis la Draft Combine, en tout cas, ses qualités athlétiques ne font plus débat. Sa détente verticale y avait été mesurée à 97,8 centimètres, de quoi le placer dans le Top 10 de sa cuvée. Reste que, comme LeBron James ou Ja Morant avant lui, l’arrière des Sixers préfère ne pas participer au Slam Dunk Contest.

VJ Edgecombe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 PHI 36 35:45 42.9 38.2 79.0 1.7 3.6 5.3 4.3 3.3 1.5 1.8 0.5 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.