En patron, James Harden a sorti les Clippers du piège des Wizards

C’est ce qui s’appelle un beau coup du sort. Il restait six secondes à jouer quand James Harden s’est présenté sur la ligne des lancers-francs avec l’occasion de clore les débats. Deux lancers de plus pour offrir quatre points d’avance à sa formation sur le parquet des Wizards.

Là, alors que le leader de l’équipe californienne en était à un parfait 16/16 dans l’exercice, il va pourtant manquer ses deux tentatives. Seulement les Wizards ont été incapables de sécuriser le rebond, et John Collins a relayé le cuir qui est retombé dans les mains du barbu.

« Incroyable… », se désespérait le commentateur TV local. Le gaucher n’avait plus qu’à patienter pour subir une nouvelle faute et, cette fois, convertir ses deux lancers. Privés de Kawhi Leonard pour ce match, les Clippers finissaient ainsi par s’imposer de quatre petits points.

« Ce n’était pas notre meilleur match, notre plus beau match, mais on a trouvé un moyen de gagner. On corrigera nos erreurs après », vise Tyronn Lue, toutefois rassuré par le sérieux défensif affiché par son équipe.

Faire la différence malgré les prises à deux

Avec 6 victoires de rang, son équipe est la plus en forme de toute la ligue. Sur cette série, elle n’a encaissé plus de 110 points qu’à une seule reprise, et ceci après prolongation à Toronto. Les Clippers affichent la troisième défense la plus efficace du pays (108.2 points sur 100 possessions) depuis six matchs.

À Washington, outre l’aspect défensif, c’est James Harden qui a arraché la décision dans le final. Le meneur de jeu a été impliqué dans quasiment toutes les actions décisives, que ce soit à la finition près du cercle, ou à la transmission sur le « pick-and-roll » ou autre.

« C’est ce qu’il fait pour nous depuis le début de la saison. Même quand il n’est pas au top de sa forme, quand les adversaires le prennent à deux pour faire en sorte qu’il ne touche pas le ballon, dans le final, il trouve toujours un moyen de nous faire gagner », résume son coach.

En 37 minutes, son leader a terminé avec 36 points (9/17 aux tirs dont 0/5 de loin), 9 passes et 7 rebonds, pour 41 d’évaluation. « C’est un match à quatre points d’écart. Quoi qu’il en coûte, peu importe ce qu’il faut faire pour gagner le match, on doit gagner par tous les moyens. Même si c’est moche à voir, pour nous, c’est tout ce qui compte », termine le héros de la soirée.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 LAC 38 35:44 42.3 34.7 89.6 0.6 4.1 4.7 8.1 2.0 1.3 3.6 0.3 25.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.