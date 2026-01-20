Les Suns remportent un concours à 3-points à Brooklyn

Neuvième revers en onze matches pour les Nets, qui s’inclinent 126-117 face à des Suns qui se rapprochent encore un peu plus de la 6e place de la conférence Ouest, synonyme de qualification directe pour les playoffs.

Les deux équipes entament la rencontre tambour battant, combinant un 6/10 commun à 3-points dans les premières minutes. Phoenix démarre toutefois bien plus fort.

Portés par leur circulation de balle et leur agressivité, les Suns prennent rapidement le contrôle du tempo. Dillon Brooks se montre particulièrement inspiré avec trois tirs primés. Grayson Allen l’imite avec deux réussites longue distance, et Phoenix s’envole rapidement au score (40-26). Les Suns en sont à 71% aux tirs !

Le deuxième quart-temps voit Phoenix poursuivre son festival offensif. Collin Gillespie, Ryan Dunn et Royce O’Neale se joignent à la fête derrière l’arc, tandis que le banc est largement sollicité, avec notamment Isaiah Livers et Oso Ighodaro très impliqués dans la création. L’écart grimpe jusqu’à une vingtaine de points, mais Brooklyn réagit enfin.

L’entrée de Nolan Traoré apporte un nouveau souffle, tout comme le réveil de Michael Porter Jr, auteur de 13 points dans le quart-temps après être resté muet jusque-là. Ziaire Williams et Terance Mann ajoutent eux aussi des tirs importants, et les Nets terminent la première mi-temps sur un impressionnant 24-8 pour revenir à portée. À la pause, Phoenix conserve néanmoins l’avantage (72-68).

Au retour des vestiaires, les Suns remettent un coup d’accélérateur. Brooks, Devin Booker et Gillespie trouvent des tirs ouverts grâce à ce ballon qui circule toujours aussi bien. Malgré les efforts de Brooklyn pour contenir l’écart, Phoenix parvient à reprendre une avance confortable. Les Suns profitent également de fautes provoquées sur Booker, souvent pris à deux, pour maintenir la pression. À l’issue du troisième quart-temps, l’écart est de nouveau conséquent (103-89).

Brooklyn refuse toutefois de lâcher dans le dernier acte. Profitant d’un passage à vide offensif des Suns, les Nets reviennent progressivement, portés par leur adresse extérieure et l’énergie de Tyrese Martin et Michael Porter Jr. L’écart descend jusqu’à cinq points, puis à quatre unités après un “and-one” de Noah Clowney à un peu plus de quatre minutes du terme. Phoenix vacille, mais ne rompt pas.

Sous pression, les Suns font alors parler leur expérience. Devin Booker attire les prises à deux et trouve systématiquement le joueur libre, permettant à Phoenix de reprendre de l’air. Brooklyn a encore une possession pour revenir à neuf points à une minute du buzzer, mais un tir primé manqué scelle définitivement leurs espoirs.

Phoenix gère la fin de match avec sang-froid et s’impose finalement 126-117, décrochant ainsi sa 26e victoire de la saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Brooks dégoupille encore. Très adroit en début de match, et globalement très bon, Dillon Brooks (27 points) a malheureusement terni sa prestation d’une faute technique. C’est déjà sa 14e de la saison, et il n’a plus droit qu’à deux jokers avant la suspension automatique d’un match. Et on est qu’à mi-saison.

– Jalen Green dans les starting-blocks. Après ce succès, les Suns enchaînent ce soir à Philadelphie, et ce back-to-back sera marqué par le retour en jeu de Jalen Green, principale recrue de l’été, et qui n’a joué que 30 minutes pour l’instant.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.