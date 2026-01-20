Matchs
NBA
Matchs
NBA

Une LeBron 23 en l’honneur de Martin Luther King Jr.

Publié le 20/01/2026 à 9:57 Twitter Facebook

Sneakers – La 23e chaussure signature de LeBron James emprunte ici les couleurs du Lorraine Motel à Memphis, où Martin Luther King Jr. a été assassiné en 1968.

La LeBron 23 s’autorise un petit écart à travers ce nouveau coloris, bien nommé « Honor The King ». Jusqu’à présent, chaque coloris avait permis de revenir sur les nombreux exploits qui ont façonné la grande histoire de LeBron James. Cette fois, il s’agit d’histoire avec un grand H, puisque ce coloris rend hommage à Martin Luther King Jr, célébré hier en NBA à travers le MLK Day.

Les couleurs bleu turquoise de la LeBron 23 reprennent ici celles du Lorraine Motel de Memphis, où Martin Luther King a été assassiné en 1968. Le lieu a été racheté en 1984 pour devenir ensuite le Musée des Droits Civiques, auquel LeBron James avait fait un don de 2.5 millions de dollars en 2016, afin de financer notamment une exposition sur le boxeur Mohamed Ali.

Assorti de finitions dorées, pour faire ressortir le « Swoosh » sur l’avant du pied ou la signature de LeBron James sur la languette, le modèle a aussi pour particularité un patch sur lequel on peut lire la mention « EQUALITY » au niveau du talon.

La LeBron 23 « Honor The King » sera disponible sur Basket4Ballers à partir de jeudi, au prix de 200 euros.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes