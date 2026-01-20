Une LeBron 23 en l’honneur de Martin Luther King Jr.

La LeBron 23 s’autorise un petit écart à travers ce nouveau coloris, bien nommé « Honor The King ». Jusqu’à présent, chaque coloris avait permis de revenir sur les nombreux exploits qui ont façonné la grande histoire de LeBron James. Cette fois, il s’agit d’histoire avec un grand H, puisque ce coloris rend hommage à Martin Luther King Jr, célébré hier en NBA à travers le MLK Day.

Les couleurs bleu turquoise de la LeBron 23 reprennent ici celles du Lorraine Motel de Memphis, où Martin Luther King a été assassiné en 1968. Le lieu a été racheté en 1984 pour devenir ensuite le Musée des Droits Civiques, auquel LeBron James avait fait un don de 2.5 millions de dollars en 2016, afin de financer notamment une exposition sur le boxeur Mohamed Ali.

Assorti de finitions dorées, pour faire ressortir le « Swoosh » sur l’avant du pied ou la signature de LeBron James sur la languette, le modèle a aussi pour particularité un patch sur lequel on peut lire la mention « EQUALITY » au niveau du talon.

La LeBron 23 « Honor The King » sera disponible sur Basket4Ballers à partir de jeudi, au prix de 200 euros.