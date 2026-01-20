Matchs
Pas de retour imminent pour Zaccharie Risacher et Kristaps Porzingis

Publié le 20/01/2026 à 19:54
Modifié le 20/01/2026 à 22:10

La rotation de Quin Snyder va encore être perturbée pendant au moins une semaine, le temps de récupérer le Français, touché par une contusion osseuse au niveau du genou et l’intérieur letton, qui multiplie encore les pépins, avec cette fois une tendinite au tendon d’Achille.

Zaccharie RisacherLes Hawks s’étaient imaginé un tout autre scénario pour lancer l’ère « post Trae Young ». Mais depuis le trade ayant envoyé leur ancien leader à Washington, la machine s’est grippée. Les hommes de Quin Snyder ont piqué du nez et restent sur quatre défaites d’affilée, dont de lourds revers contre les Lakers, les Blazers et les Celtics.

La transition n’a évidemment pas été facilitée par les absences du trio Dyson Daniels – Zaccharie Risacher – Kristaps Porzingis. Si le retour de Dyson Daniels, hier face aux Bucks, a insufflé un peu de rythme et d’intensité malgré la défaite, il faudra encore patienter avant de revoir Zaccharie Risacher et Kristaps Porzingis. La franchise a en effet annoncé que les deux joueurs ne seraient pas réexaminés avant une semaine.

La poisse poursuit Kristaps Porzingis

Le Français, lui, n’a plus rejoué depuis le 7 janvier en raison d’une contusion osseuse au genou. Un coup d’arrêt frustrant pour le fils de Stéphane, qui restait sur une sortie référence à 3-points face aux Pelicans (7/9) et venait de terminer meilleur marqueur de son équipe pour la première fois de la saison.

Le cas de Kristaps Porzingis est, une fois encore, un cran plus préoccupant. La saison du Letton ressemble à un parcours d’obstacles : entre son fameux syndrome « STOP », qui l’a tenu éloigné des parquets plusieurs semaines, et des pépins physiques à répétition qui compliquent son retour en forme, rien ne lui est épargné. Lui non plus n’a plus joué depuis le 7 janvier, touché cette fois par une tendinite au tendon d’Achille gauche. Atlanta devrait donc avancer avec prudence : l’objectif sera de s’assurer que son intérieur est totalement remis avant de le relancer.

Au programme, les Hawks se déplacent à Memphis demain soir, avant de recevoir Phoenix vendredi puis Indiana lundi. Dans le meilleur des cas, Quin Snyder pourrait espérer récupérer Zaccharie Risacher et Kristaps Porzingis dès la rencontre suivante, prévue à Boston mercredi. Atlanta aura alors une revanche à prendre : ce week-end, la franchise de Géorgie a été mené de 43 points lors de sa lourde défaite face aux Celtics…

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jalen Johnson 40 35:20 51.4 35.4 79.0 1.4 8.7 10.1 8.0 3.5 1.3 0.5 2.0 22.8
Nickeil Alexander-walker 42 32:46 44.6 38.0 86.3 0.6 3.0 3.6 3.4 2.0 1.1 0.6 2.1 20.4
Trae Young 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.6 1.0 0.1 2.0 19.3
Kristaps Porziņģis 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 0.9 0.5 1.3 3.2 17.1
Cj Mccollum 4 26:45 39.4 13.0 61.9 0.8 2.0 2.8 3.8 1.5 0.8 0.8 1.5 17.0
Onyeka Okongwu 42 32:03 48.4 36.4 77.0 1.9 6.0 7.9 3.4 1.9 1.2 1.0 3.5 16.4
Dyson Daniels 42 34:09 50.3 11.3 62.0 2.1 4.5 6.6 6.1 2.1 1.9 0.5 2.2 11.7
Zaccharie Risacher 36 24:38 46.2 35.8 64.2 0.9 2.4 3.3 1.4 0.9 0.9 0.5 2.2 11.2
Corey Kispert 4 18:45 38.7 31.6 83.3 1.0 1.8 2.8 1.3 1.3 0.8 0.0 1.0 10.0
Vít Krejčí 40 23:48 46.9 43.4 75.8 0.5 1.8 2.3 1.6 0.7 0.9 0.3 2.5 9.8
Luke Kennard 38 20:32 51.0 46.0 93.3 0.4 1.5 1.9 2.2 0.8 0.8 0.1 1.2 7.6
Asa Newell 32 10:36 55.7 44.6 55.0 0.9 1.1 2.0 0.6 0.5 0.3 0.3 1.6 5.1
Mouhamed Gueye 42 16:13 44.3 28.0 62.9 1.2 2.5 3.6 1.0 0.6 0.8 0.6 1.8 4.7
Keaton Wallace 36 12:13 42.1 40.2 54.5 0.1 1.2 1.3 2.2 0.6 0.6 0.1 1.0 4.2
Caleb Houstan 10 4:54 46.7 50.0 100.0 0.4 0.1 0.5 0.2 0.4 0.1 0.1 0.6 2.3
Jacob Toppin 5 3:24 66.7 0 0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 1.6
N'faly Dante 4 3:45 25.0 0 100.0 0.8 1.0 1.8 0.0 0.3 0.5 0.0 0.3 0.8
Rayj Dennis 1 5:00 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0

Par la rédaction
