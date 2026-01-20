Pas de retour imminent pour Zaccharie Risacher et Kristaps Porzingis

Les Hawks s’étaient imaginé un tout autre scénario pour lancer l’ère « post Trae Young ». Mais depuis le trade ayant envoyé leur ancien leader à Washington, la machine s’est grippée. Les hommes de Quin Snyder ont piqué du nez et restent sur quatre défaites d’affilée, dont de lourds revers contre les Lakers, les Blazers et les Celtics.

La transition n’a évidemment pas été facilitée par les absences du trio Dyson Daniels – Zaccharie Risacher – Kristaps Porzingis. Si le retour de Dyson Daniels, hier face aux Bucks, a insufflé un peu de rythme et d’intensité malgré la défaite, il faudra encore patienter avant de revoir Zaccharie Risacher et Kristaps Porzingis. La franchise a en effet annoncé que les deux joueurs ne seraient pas réexaminés avant une semaine.

La poisse poursuit Kristaps Porzingis

Le Français, lui, n’a plus rejoué depuis le 7 janvier en raison d’une contusion osseuse au genou. Un coup d’arrêt frustrant pour le fils de Stéphane, qui restait sur une sortie référence à 3-points face aux Pelicans (7/9) et venait de terminer meilleur marqueur de son équipe pour la première fois de la saison.

Le cas de Kristaps Porzingis est, une fois encore, un cran plus préoccupant. La saison du Letton ressemble à un parcours d’obstacles : entre son fameux syndrome « STOP », qui l’a tenu éloigné des parquets plusieurs semaines, et des pépins physiques à répétition qui compliquent son retour en forme, rien ne lui est épargné. Lui non plus n’a plus joué depuis le 7 janvier, touché cette fois par une tendinite au tendon d’Achille gauche. Atlanta devrait donc avancer avec prudence : l’objectif sera de s’assurer que son intérieur est totalement remis avant de le relancer.

Au programme, les Hawks se déplacent à Memphis demain soir, avant de recevoir Phoenix vendredi puis Indiana lundi. Dans le meilleur des cas, Quin Snyder pourrait espérer récupérer Zaccharie Risacher et Kristaps Porzingis dès la rencontre suivante, prévue à Boston mercredi. Atlanta aura alors une revanche à prendre : ce week-end, la franchise de Géorgie a été mené de 43 points lors de sa lourde défaite face aux Celtics…