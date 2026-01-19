Jock Landale profite pleinement de son expérience à Memphis

« L’opportunité est la clé de tout. » Jock Landale l’a bien compris. Après quatre premières saisons passées entre les Spurs, les Suns et les Rockets, le pivot bénéficie d’une fenêtre de tir beaucoup plus large depuis qu’il évolue aux Grizzlies.

« Coach Tuomas Iisalo m’a offert ça, et j’apprécie vraiment l’opportunité de jouer avec des gars comme Santiago Aldama. Le simple fait d’avoir un entraîneur qui a une certaine foi en moi, qui m’autorise à aller sur le terrain, à faire des erreurs, à en tirer les leçons et à continuer de progresser à 30 ans, c’est quelque chose d’assez unique dans ma situation ici », livre l’intérieur à Hoopshype il y a quelques jours.

Libéré par les Rockets l’été dernier avant de débarquer dans le Tennessee, l’intérieur n’a pas tardé à gagner la confiance de son coach. Il faut noter qu’il a été « aidé » dans ce sens en raison des passages récurrents à l’infirmerie du titulaire habituel du poste, Zach Edey.

Ce dernier, face au Magic à Londres hier, n’était pas là. Mais Iisalo a préféré s’appuyer sur une raquette Jaren Jackson Jr. – Santi Aldama dans son cinq. Remplaçant, Jock Landale a tout de même fait quasiment du point par minute avec 21 unités (9/11 aux tirs dont 1/2 de loin), 8 rebonds, 3 passes et 2 contres en 23 minutes.

« Free agent » l’été prochain

Le fait de sortir du banc n’a d’ailleurs pas l’air de le gêner beaucoup, car il se montre un peu plus productif que lorsqu’il est titulaire. Dans l’ensemble, avec ses 11 points de moyenne et 6 rebonds, l’Australien signe sa meilleure saison en carrière, ce qui est aussi lié à un temps de jeu plus important.

« J’ai toujours eu confiance en ma capacité à avoir ce genre d’impact, que ce soit en sortie de banc ou même parfois comme titulaire cette année. La seule question était de savoir si j’allais obtenir cette opportunité ; j’avais peut-être commencé à perdre un peu espoir à ce sujet. Alors, à 30 ans, être capable de faire cela, d’avoir un impact et de réaliser sans doute la meilleure année de ma carrière, c’est vraiment revigorant. J’ai toujours su que je serais capable de le faire si on m’en donnait la chance », livre-t-il.

L’enjeu est également financier pour lui. Rémunéré à hauteur de 2.4 millions de dollars cette saison, il sera « free agent » l’été prochain. En se montrant aussi productif, l’intérieur, qui aimerait logiquement poursuivre son expérience avec les Grizzlies, met les chances de son côté pour obtenir un nouveau beau contrat.

« C’est le genre de chose qui se décidera dans quelques mois. J’imagine qu’il y a une part de tout ça que je ne contrôle pas. J’essaie donc de ne pas trop y penser et je vais simplement laisser les choses suivre leur cours, peu importe l’issue. Je dois donc continuer à garder la tête froide, à me concentrer sur chaque match l’un après l’autre, et on verra où nous en serons dans 50 matchs », termine-t-il.

Jock Landale Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SA 54 10:54 49.5 32.6 82.9 1.2 1.4 2.6 0.8 1.0 0.2 0.6 0.3 4.9 2022-23 PHO 69 14:11 52.8 25.0 75.2 1.7 2.3 4.1 1.0 1.8 0.2 0.9 0.4 6.6 2023-24 HOU 56 13:38 51.5 25.0 80.0 1.6 1.5 3.1 1.2 1.3 0.4 0.6 0.6 4.9 2024-25 HOU 42 11:54 53.3 42.3 67.5 1.3 1.9 3.3 0.9 1.2 0.3 0.5 0.2 4.8 2025-26 MEM 39 22:48 52.6 39.6 67.9 2.9 3.3 6.3 1.7 2.4 0.5 1.0 0.5 11.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.