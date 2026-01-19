Toujours plus précoce, Kon Knueppel impressionne Jamal Murray

Cooper Flagg a pour le moment les faveurs des pronostics pour le titre de Rookie de l’année, mais Kon Knueppel n’a pas dit son dernier mot. L’arrière poursuit ses débuts de haut niveau en NBA, même s’il n’a pas eu à trop forcer son talent dimanche soir dans le succès XXL de Charlotte à Denver. Les 14 points, 4 rebonds et 3 passes de l’ancien coéquipier de Cooper Flagg à Duke sont loin d’être la ligne de statistiques la plus impressionnante de son début de saison. Mais ils confirment la solidité du dernier 4e choix de la Draft.

kon Knueppel enchaîne un 24e match au-dessus des dix points et multiplie les places dans les listes de records de précocité. Le joueur de 20 ans est devenu le plus rapide, la nuit dernière, à atteindre les 800 points en carrière dans l’histoire des Hornets, en seulement 42 matchs en carrière. Depuis 2020, seuls Victor Wembanyama, Zion Williamson et Paolo Banchero avaient atteint cette marque plus vite.

Trois premiers choix de Draft, attendus comme des stars en devenir – voire encore plus – à leur arrivée dans la ligue. Et avec ses deux lancers-francs réussis contre les Nuggets, Kon Knueppel a égalé Luka Doncic comme joueur le plus précoce à inscrire 100 paniers à 2-points, 100 paniers à 3-points et 100 lancers-francs.

« Il va être vraiment bon »

Ces faits d’armes statistiques seuls sont évidemment anecdotiques, mais ils résument bien la maturité du jeu de Kon Knueppel. Et même ses adversaires le remarquent et le félicitent.

« J’adore son jeu » l’a félicité Jamal Murray en conférence de presse. « Je ne le connais pas personnellement, mais son rythme, son calme… Il me rappelle la manière dont Cooper Flagg joue, à un rythme différent. Ils ont des styles de jeu différents, mais ils sont tout simplement prêts pour la NBA. Il prend ses décisions rapidement, elles sont claires. Et il a un vrai jeu dans la raquette en sortie de dribble. Il va être vraiment bon. J’ai hâte de voir comment il va se développer ces prochaines années. »

Kon Knueppel a également fait du bon travail en défense sur Jamal Murray, le limitant à 2/5 au tir quand il était le défenseur le plus proche du meneur des Nuggets, se permettant même le luxe de contrer une de ses 3-points.

Le rookie n’est pas seulement bon, il est le genre de joueur qui semble élever la qualité de son équipe quand il est sur le parquet. Et les résultats des Hornets le confirment. La victoire acquise à Denver dimanche ramène à l’équilibre le bilan de Charlotte lors de leurs 24 dernières rencontres (12 victoires – 12 défaites).

Les progrès sont notables, moins d’un an après n’avoir glané que 19 maigres succès. Un total dont les joueurs de Charles Lee ne sont plus éloignés que de trois victoires, alors qu’on atteint tout juste la mi-saison. Sur cette période intéressante, Kon Knueppel flirte d’ailleurs avec des moyennes et une efficacité rares pour un débutant : 19.4 points (à 49.7%, 44.9% à 3-points et 90% aux lancers-francs), 4.9 rebonds et 4.1 passes décisives.

Kon Knueppel Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHA 41 32:28 48.8 43.4 89.2 1.0 4.2 5.3 3.6 2.3 0.7 2.2 0.2 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.