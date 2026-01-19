Les Nuggets n’avaient plus de sauce

À Denver, on reste serein et ce n’est pas un revers de 23 points à domicile face aux modestes Hornets qui va changer la philosophie de David Adelman. L’équipe est très diminuée, et lorsque ça se combine à la fatigue d’un back-to-back, ça donne une soirée sans. Et comme l’explique le coach, ça ne sert à rien d’insister.

« On a eu une très mauvaise soirée au tir, et à un moment donné, j’ai estimé que ça ne valait pas la peine de faire jouer les gars trop de minutes » explique-t-il. « Peyton (Watson) a joué 28 minutes, Jamal (Murray) 25, Tim (Hardaway Jr) 13 et c’était suffisant. Une fois qu’ils ont pris l’avantage et qu’ils ont shooté comme ils l’ont fait — comme à Utah où ils ont gagné de 55 points il y a quatre matchs — on a vu que c’était une équipe talentueuse. »

Sans Nikola Jokic, ni Jonas Valanciunas, les Nuggets souffrent d’un gros déficit au rebond, et ça s’est vu face aux Hornets puisque Moussa Diabaté et ses partenaires ont pris 52 rebonds, contre 29 pour leurs adversaires ! Pour le coach de Denver, ça ne sert à rien de pointer du doigt DaRon Holmes II ou tout autre jeune intégré à la rotation.

« Ce n’est personne en particulier. C’est collectif. On en a parlé : il faut une deuxième personne pour aider. Physiquement, on est en sous-effectif au rebond » confirme-t-il. « Quand on ne tient pas son joueur, notre intérieur doit aider, et ensuite un joueur plus petit doit essayer de bloquer Kalkbrenner ou Diabate, et derrière ça un arrière arrive au rebond. C’est très difficile de gérer tout ça en même temps. Les deux derniers matchs ont été un enfer au rebond défensif. On doit continuer à en parler, à regarder la vidéo. Les chiffres sont mauvais, même si Aaron (Gordon) avait été incroyable en fin de match la veille. C’est une faiblesse flagrante actuellement. Mais ça va s’améliorer. J’ai aimé l’effort en deuxième mi-temps. On ne mettait rien dedans, mais les gars ont joué très dur. »

Sans rebond, pas de solution

Clairement, les Nuggets ont fait l’impasse sur la suite du match après une première mi-temps ratée. La restriction du temps de jeu de Jamal Murray, Tim Hardaway Jr et Peyton Watson est une manière d’éviter davantage de fatigue, et d’éventuelles blessures supplémentaires.

« On s’en inquiète, même au complet » répond David Adelman à propos du risque de blessures. « À cette période de la saison, on voit souvent des scores fous, des équipes surprises. L’énergie baisse. Regardez Sacramento : ils jouent très dur depuis qu’ils ont récupéré des joueurs, et beaucoup de bonnes équipes se font surprendre là-bas. Ce groupe a joué environ dix matchs ensemble et doit maintenir un niveau d’intensité très élevé, ce qui est difficile sur des back-to-back. Ce n’est pas une excuse, mais ce soir, on a senti un manque d’élan. Les gars ont essayé, ce n’était pas un problème d’attitude. C’était une soirée NBA classique contre une équipe talentueuse. »

Limité à 16 points, Jamal Murray voit sa belle série de matches à 30 points et plus s’arrêter net, et comme son coach, il ne tire pas trop de conclusions de ce couac.

« Franchement, l’énergie était là. Mais ils étaient juste plus grands que nous ce soir. Après un premier quart-temps difficile, on a bien défendu, mais ils avaient toujours plus de secondes chances. Le rebond nous a vraiment tués » conclut-il. « De notre côté, c’était un tir et plus rien, alors qu’eux avaient plusieurs opportunités. »