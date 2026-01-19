Le Jazz façonne Brice Sensabaugh par étapes

Sur les trois derniers matches, Brice Sensabaugh affiche 31.7 points de moyenne en seulement 31 minutes, et en tournant à 61% de réussite au shoot. Avec, on s’en souvient, une sortie à 43 points à Chicago, dont 21 en un quart-temps, un record NBA pour un remplaçant.

« Pour 25 points sur 43, je n’ai aucune influence, ni même ce qu’on essaie de faire avec lui », reconnaît Will Hardy, en saluant le talent individuel de son joueur. « Il est entré dans le rythme, ses coéquipiers l’ont trouvé aux bons moments et il a profité de certains matchups. Et a mis cinq shoots incroyables. »

L’ancien d’Ohio State est un sacré attaquant, malgré des qualités athlétiques assez limitées, et si cela se voit particulièrement bien ces derniers jours, le Jazz n’a jamais voulu seulement profiter de cet aspect de son jeu.

Ne pas se contenter de ses seuls paniers

Will Hardy aurait pu décider de mettre en avant son jeu offensif, en dépit de ses limites criantes dans les autres domaines. Pour résumer, se dire que s’il peut marquer une quinzaine de points en 20 minutes, ce sera toujours intéressant, même s’il en coûte de l’autre côté du terrain. Ce ne fut pas le chemin emprunté.

« Tout commence en essayant d’aider les jeunes joueurs à s’adapter à l’écosystème de notre équipe », indique le coach. « Quand un jeune joueur tente de gagner en crédibilité, la première chose à faire, c’est de gagner le respect de ses coéquipiers. Donc on a essayé de créer un environnement où Brice pouvait coller avec le reste du groupe. »

Will Hardy ajoute d’ailleurs que Brice Sensabaugh devait travailler sur la vitesse de son shoot l’an dernier et que « cette saison, on essaie de le mettre dans des situations où il porte davantage le ballon ». Mais le grand dossier de sa progression, c’est évidemment la défense.

Très mauvais dans un premier temps, il a un peu progressé mais reste loin d’un standard qui peut lui permettre de rester sur le terrain dans les moments importants. C’est là qu’il doit gagner ses minutes.

« Il y a une sorte d’épaisseur que l’on veut avoir avec les jeunes joueurs. Il ne faut pas tout leur imposer d’un coup et parfois, cela signifie faire un pas en arrière, même s’il y a des choses qu’ils sont déjà capables de faire. Parce que si on organise l’équipe en faisant ce qui est mieux pour la progression de chacun sur le terrain, il y a aura une grande confusion », conclut Will Hardy.

Brice Sensabaugh Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 UTA 32 18:15 39.0 29.6 90.2 0.5 2.7 3.2 1.7 1.3 0.4 1.5 0.2 7.5 2024-25 UTA 71 20:10 45.9 42.2 89.0 0.6 2.4 3.0 1.5 1.6 0.6 1.5 0.1 10.9 2025-26 UTA 41 20:56 45.6 32.8 86.9 0.9 2.1 3.0 1.5 1.8 0.7 1.2 0.1 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.