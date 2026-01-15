Un démarrage record pour Brice Sensabaugh en sortie de banc

Il aurait fait un beau MVP de la nuit mais, malheureusement pour lui, le Jazz a fini par s’incliner face aux Bulls.

Néanmoins, Brice Sensabaugh a marqué les esprits avec son record en carrière (43 points) et surtout un premier quart-temps de feu, avec 21 points à 8/9 lors de cette première période. Depuis 1997/98, quand la NBA a commencé à enregistrer toutes les actions, aucun remplaçant n’avait inscrit autant de points en premier quart-temps !

Lancé par un 3-points en catch-and-shoot, l’ancien d’Ohio State a fait parler toute sa panoplie offensive, avec des tirs à 3-points en sortie de dribble, du travail au poste ou a mi-distance. Pour conclure ce premier quart-temps exceptionnel par un floater sur un pied qui disait tout de sa confiance…

« Il a d’abord eu plus d’opportunités, tout simplement, et ça l’a aidé à rentrer dans ses matchs et à montrer toute la variété de choses qu’il est capable de faire » explique Will Hardy, son coach. « L’an dernier, on a énormément travaillé avec Brice, et lui a énormément travaillé pour vraiment progresser au niveau des tirs à 3-points en catch-and-shoot, en accélérant ses appuis, en accélérant son tir, parce que c’est un shooteur d’élite. »

« Brice est un scoreur depuis toujours »

Mais il y a du Paul Pierce chez Brice Sensabaugh, dans sa façon d’utiliser son corps pour toujours trouver un tir équilibré, peu importe la pression que lui met la défense. Sans explosivité ou détente folles.

« Brice est un scoreur depuis toujours. L’an dernier, on voulait faire de cet aspect du scoring une priorité et se concentrer sur son catch-and-shoot. Et je trouve qu’il a fait du très bon travail. Mais comme on l’a vu ce soir, et comme on l’a vu pas mal de fois auparavant, il y a beaucoup d’autres choses que Brice sait faire » continue son entraîneur. « C’est un bon scoreur en isolation, il sait très bien utiliser son corps et créer de l’espace. Le travail qu’il a fait sur son corps, on voit un autre niveau d’explosivité quand il attaque directement vers le cercle. »

De quoi lui permettre d’obtenir davantage d’opportunités… et donc d’exploiter d’autres facettes de son jeu.

« Les opportunités qu’il a eues lui ont permis de se poser. Quand tu es jeune, tu ne joues pas beaucoup de minutes et tu prends beaucoup de catch-and-shoot : le poids de chaque tir peut devenir très lourd. Donc la situation a un peu changé pour Brice, et ça lui a permis de révéler davantage de son jeu » conclut Will Hardy sur son joueur.

Brice Sensabaugh Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 UTA 32 18:15 39.0 29.6 90.2 0.5 2.7 3.2 1.7 1.3 0.4 1.5 0.2 7.5 2024-25 UTA 71 20:10 45.9 42.2 89.0 0.6 2.4 3.0 1.5 1.6 0.6 1.5 0.1 10.9 2025-26 UTA 38 20:09 42.7 32.2 86.4 0.8 2.1 2.8 1.5 1.8 0.7 1.3 0.1 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.