Donovan Clingan, la naissance d’un « monstre » ?

« Cling Kong » a repris sa marche en avant. Plus en dedans la semaine dernière, Donovan Clingan a réalisé une deuxième performance consécutive de choix. Face aux Kings, le pivot de Portland a régné sous le cercle en terminant avec 21 points et 17 rebonds. Ce n’était pourtant pas une mince affaire face à Maxime Raynaud et Domantas Sabonis. Mais l’intérieur a été impressionnant tout le match durant, confirmant son talent et son importance dans les bons résultats des Blazers.

L’ancien joueur de Connecticut est devenu, à 21 ans, le joueur le plus jeune de la franchise à signer un match à 20 points et 15 rebonds depuis 17 ans, jour pour jour, et une sortie en 24/15 de Greg Oden.

Et il fallait remonter à LaMarcus Aldridge pour retrouver une pareille ligne de statistiques de la part d’un joueur de deuxième année dans l’Oregon. « Il a protégé le cercle toute la soirée, a changé des trajectoires, pris des rebonds et marqué sous le cercle » a d’ailleurs souligné l’entraîneur Tiago Splitter en conférence de presse. « Il est plus en confiance. Ses lancers-francs aussi ont été importants aussi, 8/8. ‘DC’ a fait un sacré match. »

Un duel physique avec Maxime Raynaud

Donovan Clingan a principalement mis au supplice Sacramento par sa présence au rebond, où sa taille et son impact ont fait de gros dégâts. Les secrets de sa moisson de 17 prises ? « C’est simplement une question de positionnement, être impitoyable sous le panneau et attaquer le ballon chaque fois » explique-t-il le plus calmement du monde devant les micros. Calme, Donovan Clingan l’était un peu moins sur le parquet, notamment en deuxième période face à Maxime Raynaud. Le rookie français et son vis-à-vis des Blazers se sont livrés un duel féroce, et ont échangé quelques mots à plusieurs reprises. « Jouer physique ne fait que renforcer votre instinct de compétiteur, ce genre de moments est bon pour grandir » a préféré commenter l’intérieur tricolore.

Maxime Raynaud, comme Domantas Sabonis, encore en reprise et remplaçant, n’ont pu empêcher Donovan Clingan de contribuer à dix points des Blazers sur deuxième chance. Et quand il ne rattrapait pas les échecs de ses partenaires, c’est lui qui finissait lui-même les actions, bien aidé par la patte de Deni Avdija.

De retour après avoir manqué les trois matchs précédents sur blessure, le leader de Portland fait le plus grand bien à Donovan Clingan. L’Israélien s’est amusé avec la défense des Kings, servant trois fois son pivot avec maestria et technique (passe par-dessus la tête, après un ‘stepthrough’ pour aspirer deux défenseurs…).

« Je sais que parfois Deni fait des choses comme ça. » a-t-il souri. « Soit il va au cercle, soit il distribue, donc j’avais une idée de ce qui pouvait arriver. A force de jouer ensemble, de connaître les forces et les faiblesses l’un de l’autre, notre relation devient plus forte et nous jouons de mieux en mieux ensemble. »

Le bon match au bon moment

« Donovan a été génial » a pour sa part salué Deni Avdija. « Et c’est ce qu’il fait soir après soir. Il est une partie essentielle de notre jeu. Et les rebonds sont très importants pour nous. C’est un monstre. Je le vois devenir meilleur chaque match. Et c’est amusant à voir. »

Amusant, et payant, puisque la performance de Donovan Clingan a contribué à une victoire importante des Blazers. Pour la première fois depuis le 14 novembre, Portland est à l’équilibre avec un bilan de 22 victoires pour 22 défaites, grâce à 10 succès lors de leurs 13 dernières rencontres.

« Tout le monde se tient prêt » conclut Donovan Clingan. « Tout le monde est prêt à élever son niveau de jeu, à venir à la salle tous les jours pour progresser. Tout le monde met des gros tirs, défend dur. Avec cette équipe, tout le monde est heureux de voir les autres réussir. Et c’est pour cela que nous gagnons dernièrement. »

Cette belle dynamique est désormais à confirmer, alors que le calendrier offre sept matchs au Moda Center sur les dix prochains à disputer, à commencer par un back-to-back jeudi et vendredi contre le Heat et les Raptors.

Donovan Clingan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 POR 67 19:46 53.9 28.6 59.6 3.2 4.6 7.9 1.1 2.8 0.5 1.1 1.6 6.5 2025-26 POR 39 27:08 53.4 30.7 64.3 4.4 6.3 10.7 1.9 2.4 0.5 1.0 1.3 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.