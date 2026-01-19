Le MVP de la nuit | Deandre Ayton rend une copie parfaite

Face aux Raptors, les Lakers ont été dominés dans un premier temps puisqu’ils étaient menés 30-23 après douze minutes de jeu. Toutefois, les Californiens se sont rappelés qu’ils avaient un pivot de 2m13 dans leur raquette avec Deandre Ayton. Un joueur qui est plus grand que l’intégralité de l’effectif des Raptors puisque Jakob Poeltl était absent lors de ce match. Résultat : les hommes de JJ Redick ont eu la bonne idée de commencer à nourrir leur intérieur.

Dans le deuxième quart-temps, l’ancien pivot des Suns et des Blazers est d’abord servi par LeBron James. Ensuite, il reçoit deux « alley-oop » de la part de Luka Doncic pour aider les Lakers à creuser l’écart tandis que son compteur personnel affiche dix points à la mi-temps.

« Je voulais que mes coéquipiers me fassent confiance pour punir les mismatchs », confie Deandre Ayton après la rencontre. « Comme ils changeaient sur tous les postes, je pouvais prendre des rebonds et nous offrir des possessions supplémentaires. »

Dans le troisième quart-temps, Deandre Ayton ajoute quatre points de plus. Il profite notamment d’une feinte de LeBron James sur un tir à 3-points pour être totalement seul sous le panier. Le « King » sert le numéro 1 de la Draft 2018 qui peut facilement monter au dunk. Pour finir la rencontre, le pivot réussit quatre lancers francs et un « floater » et conclut sa soirée avec 25 points, 13 rebonds et un parfait 10/10 au tir tandis que les Lakers s’imposent 110 à 93.

Dans la même conversation que Shaquille O’Neal et Wilt Chamberlain

« C’est cool, mais je dois vraiment remercier mes coéquipiers »souligne Deandre Ayton après la rencontre. « Ce sont eux qui ont réussi à me trouver dans des positions faciles. J’ai eu beaucoup de tirs faciles ce soir. »

Une prestation loin d’être anodine pour l’intérieur de Los Angeles. Dans l’histoire des Lakers, seuls trois joueurs ont réussi à réaliser un match à plus de 20 points et 10 rebonds sans manquer un seul tir. Deandre Ayton succède ainsi à Wilt Chamberlain qui a réussi à réaliser cette performance à deux reprises, à Mitch Kupchak en 1981 et à Shaquille O’Neal en 2003.

« Il a été phénoménal », félicite JJ Redick. « Il a déjà réalisé des matchs où il a mis plus de 20 points et pris plus de 10 rebonds, c’est une chose importante pour nous. Nous avions essayé en début de match de le trouver, mais nous n’y étions pas parvenus. Certaines passes lobées étaient trop hautes, d’autres ont été déviées, mais les gars ont continué de lui faire confiance. Il a réceptionné des passes vraiment compliquées et il a été capable de marquer. »

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 71 30:45 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHO 38 32:32 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHO 69 30:39 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHO 58 29:32 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHO 67 30:22 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32:26 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 40 30:09 56.6 18.8 66.7 3.1 7.1 10.2 1.6 2.2 0.8 1.7 1.0 14.4 2025-26 LAL 35 29:22 68.0 61.7 2.6 6.1 8.7 0.9 2.4 0.7 1.6 1.0 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.