Ja Morant fait briller la Ja 3 « Bling »

Ja Morant aura illuminé ce rendez-vous londonien, lors de la rencontre entre les Grizzlies et le Magic. Non seulement le meneur de Memphis aura brillé avec le ballon en main, rendant 24 points et 13 passes pour guider les siens jusqu’à la victoire (126-109), mais aussi chaussures aux pieds, avec sa magnifique Nike Ja 3 « Bling ».

Pour la troisième année de suite, la chaussure signature de Ja Morant et la marque de luxe Swarovski ont poursuivi leur collaboration pour concevoir une Nike Ja 3 exposée au monde entier hier. Le modèle en envoie (encore) plein les yeux avec sa tige noire délaissant l’assemblage mesh et TPU pour du 100% cuir, une semelle extérieure teintée de bleu translucide et des pierres Swarovski sur le motif JA présent sur un côté de chaque chaussure.

La Nike Ja 3 x Swarovski « Bling » n’a pas encore de date de sortie officielle pour le grand public, même si on peut l’imaginer investir le marché mondial d’ici le printemps. Son prix sera forcément un peu plus important que d’habitude, la paire ayant été annoncée à 235 dollars sur le sol nord-américain.

