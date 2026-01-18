Pour le trophée de MIP, Donovan Mitchell vote Jaylon Tyson

Avec 24 victoires pour 19 défaites, les Cavaliers sont bien loin de leur niveau de la saison dernière, et ils ne sont d’ailleurs qu’à la 6e place de l’Est. Mais ils ont quand même quelques bonnes nouvelles, comme Jaylon Tyson.

L’ailier sophomore a fait exploser ses statistiques, en s’appuyant sur ce qui fait sa force, et en trouvant sa place.

« Quand on arrive en NBA, il faut réussir à trouver sa niche, ce qu’on sait faire le mieux », explique-t-il après sa grosse performance (39 points) face aux Sixers. « L’année dernière, c’était ma première saison, donc je devais trouver ma place dans cette équipe. Il y a beaucoup de très bons joueurs dans l’effectif, donc je devais déterminer quel rôle je devais jouer. Philadelphie a essayé de sortir Donovan (Mitchell) du match, alors Donovan m’a dit d’être « California Jaylon ». Cela signifiait que je devais aller marquer des points. »

Une capacité à scorer qu’il avait déjà affichée en NCAA, à l’université de California. Et qu’il parvient désormais à transposer en NBA, à tel point que Donovan Mitchell voit carrément en lui un potentiel MIP !

Loin des favoris ?

« Sans vouloir manquer de respect aux joueurs qui l’ont remporté par le passé, il me semble que ce sont des joueurs qui étaient déjà sur la voie du succès qui l’ont gagné », a ainsi expliqué son coéquipier. « Ce prix est pourtant fait pour des joueurs comme Jaylon. Il est arrivé, il a travaillé son jeu et il s’est tellement amélioré depuis qu’il est ici. C’est lui qui devrait remporter ce prix. »

Jaylon Tyson ne fait pourtant pas vraiment partie des favoris pour le trophée de « Most Improved Player ». Pas parce qu’il est sophomore, mais parce que comme le regrettait JJ Redick l’an passé, le titre de MIP est devenu une façon de célébrer un changement de statut en NBA, et notamment le fait pour un jeune joueur de devenir All-Star.

Ce n’était toutefois pas le cas du dernier vainqueur, Dyson Daniels, mais ce sera certainement le cas des deux principaux favoris pour le titre de cette saison 2025/26, à savoir Deni Avdija et Jalen Johnson.

Jaylon Tyson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CLE 47 9:38 43.0 34.5 79.2 0.8 1.3 2.0 0.9 1.1 0.3 0.6 0.1 3.6 2025-26 CLE 38 27:14 52.4 47.5 75.9 1.9 3.4 5.3 2.0 2.9 1.0 1.4 0.5 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.