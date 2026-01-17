Le MVP de la nuit | Jaylon Tyson a mis les Sixers KO

Avec un Darius Garland absent et un Donovan Mitchell maladroit (13 points à 4/13), Jaylon Tyson est sorti de sa boîte pour porter les Cavaliers. Cependant, ce ne fut pas une mince affaire puisque les Sixers comptaient encore 11 points d’avance à neuf minutes de la fin de la partie.

Sauf que Jaylon Tyson a impulsé une remontée pour Cleveland. À deux minutes du coup de sifflet final, il inscrit son septième panier primé de la soirée pour donner l’avantage à son équipe, mais cela ne suffit pas puisque Tyrese Maxey remet les deux équipes à égalité avec huit secondes à jouer.

Kenny Atkinson prend logiquement un temps-mort. Si le dernier système est dessiné pour Donovan Mitchell, c’est Jaylon Tyson qui hérite du ballon. L’arrière/ailier dépasse Paul George, mais Joel Embiid vient aider. Le sophomore trouve alors Evan Mobley qui monte au dunk pour offrir la victoire à Cleveland (117-115).

Le bon choix au bon moment

« Un jeune joueur comme lui, on pourrait s’attendre à ce qu’il relève le défi et tente de marquer le dernier panier », explique Kenny Atkinson. « Mais le fait qu’il ait réussi à trouver Evan [Mobley] prouve à quel point il a progressé et gagné en maturité en seulement deux ans. »

Donovan Mitchell a également été impressionné par le choix de son jeune coéquipier. « Avoir la présence d’esprit en tant que deuxième année de ne pas monter au lay-up pour tenter d’être le héros de la soirée et de prendre la bonne décision, c’est, pour moi, tout aussi important que le scoring. Il aurait pu tenter d’atteindre les 40 points, mais à la place il nous a permis de remporter le match » apprécie le leader de la franchise de l’Ohio.

Pour répondre aux 33 points de Joel Embiid, Jaylon Tyson est allé chercher son record en carrière avec 39 unités à 13/17 au tir et 7/9 à 3-points. Il a également ajouté cinq rebonds et quatre passes décisives.

« C’est une bonne victoire collective, je ne veux pas en prendre tout le mérite », nuance Jaylon Tyson. « J’ai fait un bon match, mais tout le monde a contribué à la victoire. J’espère que nous pourrons enchaîner. »

Jaylon Tyson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CLE 47 9:38 43.0 34.5 79.2 0.8 1.3 2.0 0.9 1.1 0.3 0.6 0.1 3.6 2025-26 CLE 38 27:14 52.4 47.5 75.9 1.9 3.4 5.3 2.0 2.9 1.0 1.4 0.5 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.