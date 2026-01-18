Sam Hauser « mort de fatigue » en voulant battre le record de 3-points des Celtics

« Donc… Tu en as mis dix », commence un journaliste. « Et c’est parti ! », le coupe avec un grand sourire Sam Hauser, conscient que son interview d’après-match va tourner autour de sa production de la soirée à 3-points.

Sur le parquet des Hawks, le shooteur des Celtics a signé la meilleure performance de sa saison avec 30 points. Avec une particularité : il n’a shooté qu’à 3-points, et n’a converti aucun lancer-franc. Soit 10 paniers primés convertis.

« Tout ce que vous tentez, vous avez l’impression que ça va rentrer. Et c’est un peu ce qui s’est passé ce soir. J’ai eu quelques tirs ouverts dès le début, ce qui a en quelque sorte préparé le terrain. Et j’ai essayé de continuer sur cette lancée », retrace celui qui, pour sa première tentative de la soirée, a hérité d’un tir parfaitement ouvert dans le corner.

Son deuxième tir en transition après une feinte n’a pas été plus contesté par la défense des Hawks, qui a « offert » le même tir dans le corner un peu plus tard. La machine Hauser était lancée. À la pause, il en était à 7 paniers convertis derrière l’arc. Il était donc sur les bases du record absolu détenu par Klay Thompson (14).

Poussé par Jaylen Brown

Ou au moins d’aller chercher le record de franchise, établi par Marcus Smart en 2020 avec 11 tirs à 3-points.

Résultat : alors que les Celtics d’un Jaylen Brown tout aussi majuscule (41 points) avaient déjà la main sur le match, Sam Hauser a fait le maximum pour aller le chercher. « Frère, tu dois y retourner. Il faut que tu décroches ce record », l’a d’ailleurs poussé Jaylen Brown.

Dans le quatrième quart-temps, il a été jusqu’à tenter sa chance à deux reprises sur une même possession. Avant d’en faire autant sur une autre. Sauf que le shooteur, qui allait manquer ses six dernières tentatives (en… deux minutes de jeu), n’avait plus l’énergie requise. Et s’arrêtera avec 10 paniers primés, sur 21 tentatives.

« À ce moment-là, c’était simplement genre : ‘Balançons-les, et voyons ce qui se passe.’ Et puis, je me suis retrouvé mort de fatigue. Les deux derniers étaient bien dans l’axe, mais ils étaient beaucoup trop courts. Je suis content que Joe (Mazzulla) m’ait laissé sur le terrain pour essayer. Je remercie mes coéquipiers de m’avoir donné le ballon, d’avoir accepté la situation et de m’avoir laissé les shooter », dit-il.

Joe Mazzulla n’a pas hésité à le laisser

Le joueur de 28 ans assure que ce sera peut-être pour « une autre fois ». Après tout, il avait déjà atteint cette barre des 10 un soir de mars 2024, où le spécialiste du tir n’avait eu besoin que de 22 minutes. Son coach l’a laissé 30 minutes sur le parquet hier.

« Dans une situation comme celle-là, il doit tenter sa chance. Évidemment, vous ne voulez pas manquer de respect au jeu ou le laisser sur le terrain trop longtemps. On a tenté le coup, ça n’a pas fonctionné, mais nous sommes passés à autre chose. Il mérite évidemment de viser quelque chose comme ça et j’ai trouvé que ses coéquipiers avaient fait du super boulot pour le trouver », salue ainsi Mazzulla.

Son sniper repart sans record, mais avec la confirmation de sa grande forme du moment après une traversée du désert.

En novembre, il n’a converti que 27.5% de ses tentatives lointaines, avant de réagir en décembre (40.8%), et de confirmer en janvier (45.1%), avec ce match notamment. « Je ne sais pas si vous appelleriez cela un état de grâce, une ‘zone’ ou autre chose, mais j’étais dans l’un de ces moments-là », termine-t-il.

Sam Hauser Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BOS 26 6:05 46.0 43.2 0.2 0.9 1.1 0.4 0.3 0.0 0.1 0.1 2.5 2022-23 BOS 80 16:08 45.5 41.8 70.6 0.4 2.1 2.6 0.9 1.2 0.4 0.4 0.3 6.4 2023-24 BOS 79 22:02 44.6 42.4 89.5 0.6 2.9 3.5 1.0 1.3 0.5 0.4 0.3 9.0 2024-25 BOS 71 21:42 45.1 41.6 100.0 0.6 2.5 3.2 0.9 1.2 0.6 0.3 0.2 8.5 2025-26 BOS 39 22:38 39.1 38.2 90.0 0.7 2.9 3.6 1.3 1.2 0.6 0.6 0.3 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.