Enchères : la valeur des maillots de Stephen Curry s’envole

Les maillots portés par le meneur prennent de plus en plus de valeur, comme en témoigne ce nouveau record pour le maillot du Game 6 des NBA Finals de 2022, vendu 2.45 millions de dollars.

Stephen CurryAlors que les articles portés par Michael Jordan, Kobe Bryant, et d’autres légendes NBA comme Bill Russell, Wilt Chamberlain ou Kareem Abdul-Jabbar, se vendent à des sommes folles, Stephen Curry se fait tout doucement sa place. Encore en activité, le meneur des Warriors a déjà été au cœur de belles ventes aux enchères, et ses maillots ne feront que grimper en valeur au fil des années.

Jusqu’à ce week-end, son précédent record en la matière remontait à l’été dernier, lorsque la vente aux enchères de son maillot porté à l’occasion de son deuxième match NBA était parti à 1.76 million de dollars via la plateforme de référence Sotheby’s. Pourquoi son deuxième match en carrière avait tant de valeur ? Car c’est ce jour-là qu’il a inscrit son tout premier panier à 3-points en NBA.

Un nouveau record a donc été scellé ce week-end, mettant à l’honneur un nouveau maillot historique, puisqu’il s’agit de celui porté par Stephen Curry lors du Game 6 des Finals 2022. La rencontre avait vu le meilleur shooteur de l’histoire décrocher son quatrième titre NBA en carrière au terme d’un match époustouflant (34 points, 7 rebonds, 7 passes décisives), sur le parquet des Celtics de Boston. Le montant de la vente ? 2.45 millions de dollars !

Même si on est encore loin des montants records des illustres aînés du « Chef », trois à quatre fois plus élevés, ça reste un chiffre significatif, qui sera sûrement amené à être battu dans les années à venir.

Pour preuve, Barry Meisel, président et directeur général du MeiGray Group, qui a authentifié le maillot, l’avait vendu pour 1.7 millions de dollars il y a trois ans et demi, dans la foulée de la victoire de Golden State sur Boston. Il a également précisé que c’est le seul maillot porté par Stephen Curry lors de ce Game 6. Celui-ci a aussi une saveur particulière puisque c’est la seule fois où Stephen Curry est reparti avec le titre de MVP des Finals.

A noter que l’acheteur, représenté par le groupe « Curio Advisors », a désiré rester anonyme.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5
2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6
2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7
2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9
2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0
2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8
2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1
2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3
2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4
2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3
2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8
2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0
2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5
2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4
2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4
2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5
2025-26 GS 32 32:00 47.0 38.9 93.1 0.4 3.3 3.8 4.9 2.0 1.2 2.8 0.5 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

