Enchères : la valeur des maillots de Stephen Curry s’envole

Alors que les articles portés par Michael Jordan, Kobe Bryant, et d’autres légendes NBA comme Bill Russell, Wilt Chamberlain ou Kareem Abdul-Jabbar, se vendent à des sommes folles, Stephen Curry se fait tout doucement sa place. Encore en activité, le meneur des Warriors a déjà été au cœur de belles ventes aux enchères, et ses maillots ne feront que grimper en valeur au fil des années.
Jusqu’à ce week-end, son précédent record en la matière remontait à l’été dernier, lorsque la vente aux enchères de son maillot porté à l’occasion de son deuxième match NBA était parti à 1.76 million de dollars via la plateforme de référence Sotheby’s. Pourquoi son deuxième match en carrière avait tant de valeur ? Car c’est ce jour-là qu’il a inscrit son tout premier panier à 3-points en NBA.
Un nouveau record a donc été scellé ce week-end, mettant à l’honneur un nouveau maillot historique, puisqu’il s’agit de celui porté par Stephen Curry lors du Game 6 des Finals 2022. La rencontre avait vu le meilleur shooteur de l’histoire décrocher son quatrième titre NBA en carrière au terme d’un match époustouflant (34 points, 7 rebonds, 7 passes décisives), sur le parquet des Celtics de Boston. Le montant de la vente ? 2.45 millions de dollars !
Même si on est encore loin des montants records des illustres aînés du « Chef », trois à quatre fois plus élevés, ça reste un chiffre significatif, qui sera sûrement amené à être battu dans les années à venir.
Pour preuve, Barry Meisel, président et directeur général du MeiGray Group, qui a authentifié le maillot, l’avait vendu pour 1.7 millions de dollars il y a trois ans et demi, dans la foulée de la victoire de Golden State sur Boston. Il a également précisé que c’est le seul maillot porté par Stephen Curry lors de ce Game 6. Celui-ci a aussi une saveur particulière puisque c’est la seule fois où Stephen Curry est reparti avec le titre de MVP des Finals.
A noter que l’acheteur, représenté par le groupe « Curio Advisors », a désiré rester anonyme.
|Stephen Curry
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2009-10
|GS
|80
|36:12
|46.2
|43.7
|88.5
|0.6
|3.9
|4.5
|5.9
|3.2
|1.9
|3.0
|0.2
|17.5
|2010-11
|GS
|74
|33:38
|48.0
|44.2
|93.4
|0.7
|3.2
|3.9
|5.8
|3.1
|1.5
|3.1
|0.3
|18.6
|2011-12
|GS
|26
|28:09
|49.0
|45.5
|80.9
|0.6
|2.8
|3.4
|5.3
|2.4
|1.5
|2.5
|0.3
|14.7
|2012-13
|GS
|78
|38:15
|45.1
|45.3
|90.0
|0.8
|3.3
|4.0
|6.9
|2.5
|1.6
|3.1
|0.2
|22.9
|2013-14
|GS
|78
|36:29
|47.1
|42.4
|88.5
|0.6
|3.7
|4.3
|8.5
|2.5
|1.6
|3.8
|0.2
|24.0
|2014-15
|GS
|80
|32:40
|48.7
|44.3
|91.4
|0.7
|3.6
|4.3
|7.7
|2.0
|2.0
|3.1
|0.2
|23.8
|2015-16
|GS
|79
|34:11
|50.4
|45.4
|90.8
|0.9
|4.6
|5.4
|6.7
|2.0
|2.1
|3.3
|0.2
|30.1
|2016-17
|GS
|79
|34:39
|46.8
|41.1
|89.8
|0.8
|3.7
|4.5
|6.6
|2.3
|1.8
|3.0
|0.2
|25.3
|2017-18
|GS
|51
|31:59
|49.5
|42.3
|92.1
|0.7
|4.4
|5.1
|6.1
|2.2
|1.6
|3.0
|0.2
|26.4
|2018-19
|GS
|69
|33:47
|47.2
|43.7
|91.6
|0.7
|4.7
|5.3
|5.2
|2.4
|1.3
|2.8
|0.4
|27.3
|2019-20
|GS
|5
|27:48
|40.2
|24.5
|100.0
|0.8
|4.4
|5.2
|6.6
|2.2
|1.0
|3.2
|0.4
|20.8
|2020-21
|GS
|63
|34:10
|48.2
|42.1
|91.6
|0.5
|5.0
|5.5
|5.8
|1.9
|1.2
|3.4
|0.1
|32.0
|2021-22
|GS
|64
|34:33
|43.7
|38.0
|92.3
|0.5
|4.7
|5.2
|6.3
|2.0
|1.3
|3.2
|0.4
|25.5
|2022-23
|GS
|56
|34:40
|49.3
|42.7
|91.5
|0.7
|5.4
|6.1
|6.3
|2.1
|0.9
|3.2
|0.4
|29.4
|2023-24
|GS
|74
|32:43
|45.0
|40.8
|92.3
|0.5
|4.0
|4.5
|5.1
|1.6
|0.7
|2.8
|0.4
|26.4
|2024-25
|GS
|70
|32:10
|44.8
|39.7
|93.3
|0.6
|3.9
|4.4
|6.0
|1.4
|1.1
|2.9
|0.4
|24.5
|2025-26
|GS
|32
|32:00
|47.0
|38.9
|93.1
|0.4
|3.3
|3.8
|4.9
|2.0
|1.2
|2.8
|0.5
|28.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.