Enchères : la valeur des maillots de Stephen Curry s’envole

Alors que les articles portés par Michael Jordan, Kobe Bryant, et d’autres légendes NBA comme Bill Russell, Wilt Chamberlain ou Kareem Abdul-Jabbar, se vendent à des sommes folles, Stephen Curry se fait tout doucement sa place. Encore en activité, le meneur des Warriors a déjà été au cœur de belles ventes aux enchères, et ses maillots ne feront que grimper en valeur au fil des années.

Jusqu’à ce week-end, son précédent record en la matière remontait à l’été dernier, lorsque la vente aux enchères de son maillot porté à l’occasion de son deuxième match NBA était parti à 1.76 million de dollars via la plateforme de référence Sotheby’s. Pourquoi son deuxième match en carrière avait tant de valeur ? Car c’est ce jour-là qu’il a inscrit son tout premier panier à 3-points en NBA.

Un nouveau record a donc été scellé ce week-end, mettant à l’honneur un nouveau maillot historique, puisqu’il s’agit de celui porté par Stephen Curry lors du Game 6 des Finals 2022. La rencontre avait vu le meilleur shooteur de l’histoire décrocher son quatrième titre NBA en carrière au terme d’un match époustouflant (34 points, 7 rebonds, 7 passes décisives), sur le parquet des Celtics de Boston. Le montant de la vente ? 2.45 millions de dollars !

Même si on est encore loin des montants records des illustres aînés du « Chef », trois à quatre fois plus élevés, ça reste un chiffre significatif, qui sera sûrement amené à être battu dans les années à venir.

Pour preuve, Barry Meisel, président et directeur général du MeiGray Group, qui a authentifié le maillot, l’avait vendu pour 1.7 millions de dollars il y a trois ans et demi, dans la foulée de la victoire de Golden State sur Boston. Il a également précisé que c’est le seul maillot porté par Stephen Curry lors de ce Game 6. Celui-ci a aussi une saveur particulière puisque c’est la seule fois où Stephen Curry est reparti avec le titre de MVP des Finals.

A noter que l’acheteur, représenté par le groupe « Curio Advisors », a désiré rester anonyme.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 32 32:00 47.0 38.9 93.1 0.4 3.3 3.8 4.9 2.0 1.2 2.8 0.5 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.