Rudy Gobert et les Wolves en souffrance aux lancers-francs

Kevin Durant fait une drôle de moue. Rudy Gobert vient d’envoyer un deuxième airball aux lancers-francs de la deuxième mi-temps entre les Wolves et les Rockets, et le pivot finira à 2/10 sur la ligne de réparation…
« On a joué physique, on a tenté de jouer vite, mais il y a eu trop d’erreurs et de lancers-francs ratés pour nous permettre de combler l’écart » analysait Chris Finch, le coach de Minnesota, après la rencontre.
Car le Français n’a pas été le seul à trembler sur la ligne, les Wolves ayant fini à 20/35 dans l’exercice ! Forcément rageant dans un match serré (110-105), même si Houston n’a pas fait beaucoup mieux (20/34).
« Nous sommes 28e au niveau de l’adresse aux lancers-francs. On en obtient mais on est les troisièmes plus mauvais de toute la ligue » continuait ainsi Chris Finch. « On a pourtant de bons shooteurs qui ratent aussi. »
« C’est moi qui nous ai fait perdre le match »
Avec 26.1 lancers-francs tentés par match, les Wolves sont 6e de la catégorie, mais ils ne sont donc 28e en termes de réussite, avec 74.7%. S’ils shootaient dans la moyenne, à 78.7%, ils récupèreraient un point par match.
Et si Anthony Edwards (78.7%) et Donte DiVincenzo (76.7%) devraient logiquement en rater moins, c’est Rudy Gobert qui souffre le plus, en affichant un très faible 50.6% sur la ligne.
Il faut d’ailleurs remonter à sa saison rookie (49.2%) pour trouver trace d’une telle maladresse aux lancers-francs.
« Des erreurs. Des lancers. Beaucoup de choses que je peux contrôler », regrettait Rudy Gobert après ce match face aux Rockets. « C’est moi qui nous ai fait perdre le match. J’en assume la responsabilité. Je dois faire mieux. »
|Rudy Gobert
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2013-14
|UTA
|45
|9:39
|48.6
|49.2
|1.1
|2.3
|3.4
|0.2
|1.3
|0.2
|0.7
|0.9
|2.3
|2014-15
|UTA
|82
|26:19
|60.4
|0.0
|62.3
|3.2
|6.2
|9.5
|1.3
|2.1
|0.8
|1.4
|2.3
|8.4
|2015-16
|UTA
|61
|31:40
|55.9
|56.9
|3.4
|7.5
|11.0
|1.5
|2.7
|0.7
|1.9
|2.2
|9.1
|2016-17
|UTA
|81
|33:53
|66.1
|0.0
|65.3
|3.9
|8.9
|12.8
|1.2
|3.0
|0.6
|1.8
|2.6
|14.0
|2017-18
|UTA
|56
|32:26
|62.2
|68.2
|2.9
|7.8
|10.7
|1.4
|2.7
|0.8
|1.9
|2.3
|13.5
|2018-19
|UTA
|81
|31:49
|66.9
|63.6
|3.8
|9.0
|12.9
|2.0
|2.9
|0.8
|1.6
|2.3
|15.9
|2019-20
|UTA
|68
|34:19
|69.3
|63.0
|3.4
|10.1
|13.5
|1.5
|3.2
|0.8
|1.9
|2.0
|15.1
|2020-21
|UTA
|71
|30:48
|67.5
|0.0
|62.3
|3.4
|10.1
|13.5
|1.3
|2.3
|0.6
|1.7
|2.7
|14.3
|2021-22
|UTA
|66
|32:07
|71.3
|0.0
|69.0
|3.7
|11.0
|14.7
|1.1
|2.7
|0.7
|1.8
|2.1
|15.6
|2022-23
|MIN
|70
|30:41
|65.9
|0.0
|64.4
|3.3
|8.3
|11.6
|1.2
|3.0
|0.8
|1.7
|1.4
|13.4
|2023-24
|MIN
|76
|34:07
|66.1
|0.0
|63.8
|3.8
|9.2
|12.9
|1.3
|3.1
|0.7
|1.6
|2.1
|14.0
|2024-25
|MIN
|72
|33:10
|66.9
|67.4
|3.7
|7.2
|10.9
|1.8
|2.5
|0.8
|1.2
|1.4
|12.0
|2025-26
|MIN
|40
|31:42
|71.7
|0.0
|52.8
|3.9
|7.5
|11.4
|1.8
|2.8
|0.6
|1.4
|1.7
|11.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.