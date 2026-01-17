Rudy Gobert et les Wolves en souffrance aux lancers-francs

Kevin Durant fait une drôle de moue. Rudy Gobert vient d’envoyer un deuxième airball aux lancers-francs de la deuxième mi-temps entre les Wolves et les Rockets, et le pivot finira à 2/10 sur la ligne de réparation…

« On a joué physique, on a tenté de jouer vite, mais il y a eu trop d’erreurs et de lancers-francs ratés pour nous permettre de combler l’écart » analysait Chris Finch, le coach de Minnesota, après la rencontre.

Car le Français n’a pas été le seul à trembler sur la ligne, les Wolves ayant fini à 20/35 dans l’exercice ! Forcément rageant dans un match serré (110-105), même si Houston n’a pas fait beaucoup mieux (20/34).

« Nous sommes 28e au niveau de l’adresse aux lancers-francs. On en obtient mais on est les troisièmes plus mauvais de toute la ligue » continuait ainsi Chris Finch. « On a pourtant de bons shooteurs qui ratent aussi. »

« C’est moi qui nous ai fait perdre le match »

Avec 26.1 lancers-francs tentés par match, les Wolves sont 6e de la catégorie, mais ils ne sont donc 28e en termes de réussite, avec 74.7%. S’ils shootaient dans la moyenne, à 78.7%, ils récupèreraient un point par match.

Et si Anthony Edwards (78.7%) et Donte DiVincenzo (76.7%) devraient logiquement en rater moins, c’est Rudy Gobert qui souffre le plus, en affichant un très faible 50.6% sur la ligne.

Il faut d’ailleurs remonter à sa saison rookie (49.2%) pour trouver trace d’une telle maladresse aux lancers-francs.

« Des erreurs. Des lancers. Beaucoup de choses que je peux contrôler », regrettait Rudy Gobert après ce match face aux Rockets. « C’est moi qui nous ai fait perdre le match. J’en assume la responsabilité. Je dois faire mieux. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTA 45 9:39 48.6 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTA 82 26:19 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTA 61 31:40 55.9 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTA 81 33:53 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTA 56 32:26 62.2 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTA 81 31:49 66.9 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTA 68 34:19 69.3 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTA 71 30:48 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTA 66 32:07 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 30:41 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34:07 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33:10 66.9 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0 2025-26 MIN 40 31:42 71.7 0.0 52.8 3.9 7.5 11.4 1.8 2.8 0.6 1.4 1.7 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.