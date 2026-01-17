Matchs
Rudy Gobert et les Wolves en souffrance aux lancers-francs

Publié le 17/01/2026 à 17:48
Avec son 2/10 aux lancers-francs face aux Rockets, dont plusieurs airball, Rudy Gobert a affiché ses difficultés, et celles des Wolves, dans l’exercice cette saison.

Rudy Gobert et les WolvesKevin Durant fait une drôle de moue. Rudy Gobert vient d’envoyer un deuxième airball aux lancers-francs de la deuxième mi-temps entre les Wolves et les Rockets, et le pivot finira à 2/10 sur la ligne de réparation…

« On a joué physique, on a tenté de jouer vite, mais il y a eu trop d’erreurs et de lancers-francs ratés pour nous permettre de combler l’écart » analysait Chris Finch, le coach de Minnesota, après la rencontre.

Car le Français n’a pas été le seul à trembler sur la ligne, les Wolves ayant fini à 20/35 dans l’exercice ! Forcément rageant dans un match serré (110-105), même si Houston n’a pas fait beaucoup mieux (20/34).

« Nous sommes 28e au niveau de l’adresse aux lancers-francs. On en obtient mais on est les troisièmes plus mauvais de toute la ligue » continuait ainsi Chris Finch. « On a pourtant de bons shooteurs qui ratent aussi. »

« C’est moi qui nous ai fait perdre le match »

Avec 26.1 lancers-francs tentés par match, les Wolves sont 6e de la catégorie, mais ils ne sont donc 28e en termes de réussite, avec 74.7%. S’ils shootaient dans la moyenne, à 78.7%, ils récupèreraient un point par match.

Et si Anthony Edwards (78.7%) et Donte DiVincenzo (76.7%) devraient logiquement en rater moins, c’est Rudy Gobert qui souffre le plus, en affichant un très faible 50.6% sur la ligne.

Il faut d’ailleurs remonter à sa saison rookie (49.2%) pour trouver trace d’une telle maladresse aux lancers-francs.

« Des erreurs. Des lancers. Beaucoup de choses que je peux contrôler », regrettait Rudy Gobert après ce match face aux Rockets. « C’est moi qui nous ai fait perdre le match. J’en assume la responsabilité. Je dois faire mieux. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2013-14 UTA 45 9:39 48.6 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3
2014-15 UTA 82 26:19 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4
2015-16 UTA 61 31:40 55.9 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1
2016-17 UTA 81 33:53 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0
2017-18 UTA 56 32:26 62.2 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5
2018-19 UTA 81 31:49 66.9 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9
2019-20 UTA 68 34:19 69.3 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1
2020-21 UTA 71 30:48 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3
2021-22 UTA 66 32:07 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6
2022-23 MIN 70 30:41 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4
2023-24 MIN 76 34:07 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0
2024-25 MIN 72 33:10 66.9 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0
2025-26 MIN 40 31:42 71.7 0.0 52.8 3.9 7.5 11.4 1.8 2.8 0.6 1.4 1.7 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Dimitri Kucharczyk
