L’heure de l’éclosion pour les jeunes pousses des Clippers

Les Clippers ont vécu un déplacement particulier à Toronto : Tyronn Lue a dû composer sans Kawhi Leonard et John Collins, annoncé disponible à la dernière minute, n’a finalement pas pris part à la rencontre. Après le match, l’entraîneur a expliqué que son ailier tenait à jouer, mais que le staff avait choisi de le préserver afin qu’il soit à 100% pour le back-to-back à venir face aux Wizards et aux Bulls.

Privé de ces deux options, Tyronn Lue a lancé Nicolas Batum dans le cinq de départ, pour une troisième titularisation cette saison. Mais Los Angeles a complètement manqué son entame, débordé par la vitesse des Raptors, qui ont rapidement creusé l’écart (18-4 au milieu du premier quart-temps).

Tyronn Lue a alors tranché : Nicolas Batum a été sorti au profit de Jordan Miller, qui allait devenir l’un des hommes forts de la soirée, tandis que le Français ne reviendrait plus sur le parquet.

« J’ai dit à Nico qu’on avait besoin de gars capables de jouer ballon en main et d’attaquer le cercle », a justifié Tyronn Lue à propos de ses rotations. « Et tous nos jeunes sortis du banc ont compté, parce qu’ils ont mis de l’intensité en défense et attaqué la raquette. »

La fougue de la jeunesse

Quand débute le deuxième quart-temps, TyTy Washington Jr. est sur le parquet et joue ses premières minutes avec les Clippers. Le meneur se montre avec un tir à 3-points pour ramener Los Angeles à huit points, mais l’importance des jeunes coéquipiers de Kawhi Leonard se mesure dans le quatrième quart-temps.

Menés de 11 points dans le quatrième quart-temps, les Clippers ont recollé grâce à un run de 14-2 initié par Cam Christie, auteur de neuf points sur la séquence, dont un tir primé qui a redonné l’avantage à Los Angeles.

« On cherche des solutions. C’est notre état d’esprit cette saison », a résumé James Harden. « Les jeunes ont fait un travail incroyable. Je peux les guider, mais il faut les féliciter : ils bossent dur, restent concentrés, et quand leur numéro est appelé, ils sont prêts. »

Toronto a pourtant repris le contrôle et s’est redonné huit points d’avance, avant que James Harden n’arrache la prolongation. Dans le temps supplémentaire, l’ancien MVP a pris les commandes, et c’est Jordan Miller qui a planté le tir à longue distance offrant cinq points d’avance aux Clippers.

Jordan Miller confirme

Ces dernières semaines, le joueur de 25 ans s’est fait une place de plus en plus nette dans la rotation de Tyronn Lue. Récompense ce vendredi : près de 46 minutes disputées pour 19 points. Entre le début du deuxième quart-temps et la fin de la prolongation, il n’a passé que 68 secondes sur le banc. Après la rencontre, il a reconnu n’avoir jamais autant joué sur un seul match.

« C’est pour ça que je travaille », a-t-il confié. « Même quand je ne jouais pas, j’allais à la salle pour être prêt quand une opportunité se présenterait. Je dirais que j’étais dans la zone : quand tu es dans cet état, tu effaces le reste et tu te concentres sur chaque action. On me fait davantage confiance, et c’est normal. Quand tu joues peu, tu dois gagner cette confiance. Ça fait du bien, et je dois continuer comme ça. »

Portés par leur jeune garde, les Clippers se sont imposés 121-117. Un succès qui leur permet d’intégrer le Top 10 de la conférence Ouest et de réintégrer les places de play-in, en passant devant les Grizzlies au classement.