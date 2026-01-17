Quand Dwyane Wade brillait lors de la « March Madness » 2003

Avant de réaliser une magnifique carrière professionnelle, couronnée de trois bagues (2006, 2012 et 2013) et d’un trophée de MVP des Finals en 2006, sans oublier une médaille d’or olympique en 2008, Dwyane Wade, qui célèbre ce 17 janvier ses 44 printemps, avait déjà brillé en NCAA. L’arrière a passé deux saisons à l’université de Marquette. La première, en 2002, s’est terminée dès le premier tour du tournoi.

La seconde en 2003, en revanche, est bien plus mémorable. « D-Wade » et les Golden Eagles avaient passé les tours jusqu’à se retrouver au Final Four. Une performance que l’université attendait depuis 26 ans et le titre décroché en 1977, et qu’elle n’a plus réussie depuis… Kansas, en demi-finale, prendra le meilleur sur Marquette mais le futur joueur de Miami avait été très, très bon durant la folie de mars.

Notamment en signant un triple-double en quart de finale, face à Kentucky, avec 29 points, 11 rebonds et 11 passes. Dans ces cinq matches de la « March Madness », il compilera 21.8 points, 6.6 rebonds et 6 passes de moyenne, avant de rejoindre la NBA quelques jours après, étant drafté en cinquième position par le Heat.

Plus de vingt ans après, en janvier 2024, le Hall of Famer fera don de trois millions de dollars à son ancienne fac.

Dwyane Wade Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 MIA 61 35 46.5 30.2 74.7 1.4 2.7 4.1 4.5 2.3 1.4 3.2 0.6 16.3 2004-05 MIA 77 39 47.8 28.9 76.2 1.4 3.7 5.2 6.8 3.0 1.6 4.2 1.1 24.1 2005-06 MIA 75 39 49.5 17.1 78.3 1.4 4.3 5.7 6.7 2.9 2.0 3.6 0.8 27.2 2006-07 MIA 51 38 49.1 26.6 80.7 1.0 3.7 4.7 7.5 2.3 2.1 4.2 1.2 27.4 2007-08 MIA 51 38 46.9 28.6 75.8 0.9 3.3 4.2 6.9 2.7 1.7 4.4 0.7 24.6 2008-09 MIA 79 39 49.1 31.7 76.5 1.1 3.9 5.0 7.5 2.3 2.2 3.4 1.3 30.2 2009-10 MIA 77 36 47.6 30.0 76.1 1.4 3.5 4.8 6.5 2.4 1.8 3.3 1.1 26.6 2010-11 MIA 76 37 50.0 30.6 75.8 1.6 4.8 6.4 4.6 2.6 1.5 3.1 1.1 25.5 2011-12 MIA 49 33 49.7 26.8 79.1 1.5 3.4 4.8 4.6 2.2 1.7 2.6 1.3 22.1 2012-13 MIA 69 35 52.1 25.8 72.5 1.3 3.7 5.0 5.1 2.0 1.9 2.8 0.8 21.2 2013-14 MIA 54 33 54.5 28.1 73.3 1.1 3.4 4.5 4.7 2.0 1.5 3.0 0.5 19.0 2014-15 MIA 62 32 47.0 28.4 76.8 0.9 2.6 3.5 4.8 1.7 1.2 3.4 0.3 21.5 2015-16 MIA 74 31 45.6 15.9 79.3 1.1 3.0 4.1 4.7 1.6 1.1 2.7 0.6 19.0 2016-17 CHI 60 30 43.4 31.0 79.4 1.1 3.5 4.5 3.8 1.9 1.4 2.3 0.7 18.3 2017-18 * All Teams 67 23 43.8 28.8 71.4 0.8 3.0 3.8 3.4 1.9 0.9 2.1 0.7 11.4 2017-18 * CLE 46 23 45.5 32.9 70.1 0.9 3.1 3.9 3.5 1.8 0.9 2.0 0.7 11.2 2017-18 * MIA 21 22 40.9 22.0 74.5 0.5 2.9 3.4 3.1 1.9 0.9 2.3 0.7 12.0 2018-19 MIA 72 26 43.3 33.0 70.8 1.0 3.0 4.0 4.2 1.6 0.8 2.3 0.5 15.0 Total 1054 34 48.0 29.3 76.5 1.2 3.5 4.7 5.4 2.2 1.5 3.2 0.8 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.