Darryn Peterson en mode majeur face à Baylor

Blessé en début d’exercice, Darryn Peterson approche désormais de la dizaine de matchs joués en NCAA et la dernière pépite en date de Kansas monte en puissance, depuis ses débuts déjà très convaincants.

Il vient de rendre sa copie la plus propre en attaque, avec 26 points à un excellent 11/13 aux tirs, dont 2/4 à 3-points… le tout en 23 minutes de jeu ! C’est sa quatrième sortie à plus de 20 points sur ses cinq derniers matchs.

Déjà auteur d’une pointe à 32 points dans une victoire en prolongation contre TCU, mais à 8/18 au tir, Darryn Peterson a été nettement plus efficace offensivement face à Baylor, laissant le jeu venir à lui et participant pleinement à un début de match tambour battant des Jayhawks, lancés sur un 9-0 qui deviendra bientôt un 19-4 pour mettre Baylor à genoux d’entrée de jeu.

Le futur premier choix de la Draft 2026 ?

Les Texans ont eu beau s’accrocher, à chacune de leur tentative de retour, Darryn Peterson répliquait du tac au tac par un shoot soyeux à mi-distance ou alors une passe intelligente pour l’intérieur congolais Flory Bidunga (23 points, 11 rebonds, 5 contres) qui a dominé les débats dans la peinture.

Bill Self reste néanmoins extrêmement prudent avec sa star, qui n’hésite pas à sortir dès qu’il se sent dans le rouge.

Malgré tout, avec 22 points, 5 rebonds et 2 passes de moyenne sur la saison (à 47% de réussite aux tirs dont un très propre 40% à 3-points), Darryn Peterson fait étalage de sa panoplie déjà très complète d’attaquant, et il confirme tout le bien que les scouts NBA pensent de lui. Eux qui en ont fait le potentiel n°1 de la prochaine Draft…